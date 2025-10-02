Magalí Celeste González Guerrero (28), conocida como Celeste en la causa, es una de las primeras detenidas por el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela. Antes de ser arrestada en un hotel alojamiento y trasladada al penal de Melchor Romero, Celeste envió varios mensajes de texto a su madre adoptiva.

Los documentos judiciales indican que el 23 de septiembre, horas antes del hallazgo de los cuerpos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), Celeste le pidió a su madre: “Mamá, borrá las conversaciones, por favor”, refiriéndose a los chats de WhatsApp entre ambas.

Según un testigo, pasadas las 19 de ese día, Celeste se encontraba con su madre adoptiva y le dijo: “Me mandé una cagada, está la Policía en casa, algo pasó en casa”, haciendo referencia a la vivienda de la calle Chañar donde luego serían hallados los cuerpos. Durante el encuentro, Celeste lloraba y estaba visiblemente angustiada. Señaló que debía “dar solución al problema” pero primero “hablar con alguien”.

Otro testigo detalló que en audios enviados a su madre, Celeste pedía: “Mamá borrá las conversaciones, por favor, necesito unas horas porque, si yo voy sola, voy a pagar el plato de todo si me entrego. El jefe se va a enterar y chau Celeste, no sé si me entendés. Necesito acomodarme con él. No te voy a hablar más hasta dentro de unas horas”.

En un segundo audio, la detenida insistió: “Tengo que ir sola y no quiero ir sola, no puedo ir sola. Él no va a ir. Tengo que arreglar esto. Dame unas horas, por favor. Y vos no sabés nada, no digas nada. Borrá todo ya, borralo”.

El crimen ocurrió el 19 y 20 de septiembre, cuando las víctimas fueron engañadas para asistir a una supuesta fiesta en el Bajo Flores y trasladadas en una Chevrolet Tracker blanca hasta la casa de Celeste y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), donde fueron asesinadas y enterradas.

Hasta el momento, nueve personas fueron detenidas por el triple femicidio. Además de Celeste y Silva, se encuentran presos Andrés Maximiliano Parra (18) e Iara Daniela Ibarra (19). Recientemente fueron arrestados Víctor Sotacuro Lázaro en Bolivia, Ariel Giménez, acusado de cavar la fosa, Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro Lázaro, y los peruanos Matías Agustín Ozorio y Tony Janzen Valverde Victoriano.