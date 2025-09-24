El horror por el triple crimen en Florencio Varela tuvo este miércoles una inmediata respuesta en las calles: familiares y vecinos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez se concentraron en la rotonda de La Tablada, en La Matanza, para reclamar justicia. El piquete incluyó un corte de ruta y una vuelta alrededor del acceso, donde las madres de las víctimas encabezaron el reclamo.

Llanas quemadas y sin autos, así está la zona conocida como rotonda de La Tablada (RS Fotos)

En un clima de conmoción, la mamá de Brenda habló con la prensa y dejó un mensaje cargado de dolor: “Me mataron a mi hija. Yo lo único que pido es justicia por mi hija. Me la arrancaron, era una nena buena. Ninguna de estas tres chicas se merecía terminar como terminaron”. Con la voz quebrada, agregó: “No me importa la política, nada. Quiero que me ayuden a que caigan todos. Seguramente atrás hay otra cosa, los quiero a todos presos. Justicia, nada más”.

Sabrina, también mamá de Brenda, remarcó que las jóvenes asesinadas eran “buenas personas” y pidió que no se especule con la investigación: “Somos todos seres humanos. No sabemos más nada de la investigación. Queremos justicia. Lo único que quiero es eso. Hicieron desaparecer tres pibas, después vemos quién tiene la culpa”.

A su lado estuvo la madre de Morena, quien cargaba en brazos al hijo de Brenda, de apenas un año, una imagen que conmovió a los presentes. Ambas familias confirmaron que las jóvenes serán veladas juntas, aunque aún resta definir si la ceremonia incluirá también a Lara, la menor de 15 años que fue hallada asesinada en la misma vivienda de Florencio Varela.

El triple crimen, que mantiene bajo secreto de sumario la investigación judicial, desató un fuerte impacto en la comunidad y dejó en evidencia el profundo dolor de las familias, que insisten en que los responsables sean juzgados y condenados.