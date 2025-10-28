Romina Pereiro rompió el silencio y se refirió a un tema delicado que la tocó de cerca durante su matrimonio con Jorge Rial: el vínculo con las hijas del conductor, Morena y Rocío Rial. A pesar de los conflictos mediáticos del pasado, la nutricionista aseguró que logró mantener una relación de respeto y cariño con ambas jóvenes, especialmente con Rocío.

En declaraciones recientes, la exesposa del periodista fue consultada sobre cómo está su lazo con las hijas de su exmarido, luego de su separación. Con madurez, Pereiro confirmó que el paso del tiempo y la distancia no rompieron el afecto. "Nos queremos, hay un buen vínculo", afirmó de manera categórica.

De hecho, Romina reveló que la comunicación con las jóvenes se mantiene, especialmente en momentos sensibles. "Cuando pasa algo de mis nenas, o las de él o algo grave, en general con Jorge nos mandamos un mensaje, más que nada de apoyo, con Rocío también", detalló, dando a entender que con la menor de las Rial tiene una conexión particular. Incluso, mencionó haber hablado con Rocío sobre situaciones delicadas que atravesó la familia.

"Hablé con ella pero eso prefiero dejarlo para nosotras. Siento que no es mi lugar opinar de esto... Yo lo que te puedo decir es que nos queremos, que hay un buen vínculo, y que me pone triste. Pero todo lo demás ya ese no es mi lugar", explicó Romina, marcando un límite de respeto hacia la nueva vida sentimental de Rial y la intimidad familiar.