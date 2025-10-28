La guerra legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara sigue escalando. Mientras la pareja se lanza "palitos" en redes sociales, sus respectivos equipos legales parecen dedicarse a buscar continuamente nuevas oportunidades para denunciar al otro.

No obstante el conflicto entre los adultos, la prioridad del sistema judicial es la protección de las hijas de la pareja. Por esta razón, se aceptó el pedido de Mauro Icardi que impuso una cautelar vigente que prohíbe estrictamente mostrar el rostro de las menores en redes sociales o hablar sobre los problemas que surjan con ellas durante el proceso de divorcio.

Pese a la normativa, Wanda Nara continúa compartiendo momentos con las niñas en sus redes sociales. Recientemente, la mediática subió historias con sus hijas en Cataratas y, durante el último fin de semana, compartió todos los detalles del "mega festejo" de cumpleaños que organizó para Isabella, violando la cautelar.

Como respuesta a estos actos, las abogadas Lara Piro y Elba Marcovecchio presentaron los escritos correspondientes para que la Justicia le imponga a Wanda la multa por incumplimiento. El periodista Gustavo Méndez detalló en el programa "Mujeres Argentinas" que esta no es la primera vez que la mediática incumple la orden judicial, situación que le ha permitido acumular una deuda millonaria en concepto de multas.

Méndez especificó que la cifra por sus trasgresiones ya asciende a los 260 millones de pesos. Este monto se compone de dos multas de 50 millones de pesos cada una a favor de Mauro Icardi (impuestas desde que se presentó en el living de Susana Giménez), y dos multas adicionales de 80 millones de pesos cada una, cuyo pago se destina al Hospital Gutiérrez. La deuda de $260 millones es la suma de las multas aprobadas, sin contar otras dos multas de 100 millones de pesos cada una que todavía deben elevarse a cámara.