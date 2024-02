Fórmula 1: revelaron nuevos detalles de la polémica denuncia a Christian Horner

Red Bull Racing, equipo destacado en el mundo de la Fórmula 1, se ve envuelto en la polémica tras la revelación de una investigación independiente relacionada con su jefe, Christian Horner. Según informes del periódico neerlandés De Telegraaf, una empleada presentó acusaciones de conducta inapropiada contra Horner en la sede del equipo en Austria en diciembre de 2023, entregando pruebas a un abogado externo encargado del caso.

Horner, quien ha liderado Red Bull Racing desde 2005 y es conocido tanto por su papel en la Fórmula 1 como por su relación con la ex Spice Girl Geri Halliwell, ha negado rotundamente todas las acusaciones. Sin embargo, un reciente informe de De Telegraaf sugiere que Christian habría enviado mensajes de naturaleza sexualmente sugestiva a la empleada durante un período prolongado.

Publicidad

La situación ha ganado atención mediática debido a la seriedad de las acusaciones y a los intentos de manejo de la crisis. Según el medio, el reportero responsable del artículo, Erik Van Haren, afirmó conocer la identidad de la denunciante y haber recibido una oferta de 760 mil euros por parte del entorno de Horner para evitar la divulgación de más información sobre el caso.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Sigue la polémica en la Fórmula 1

A pesar de la controversia, Horner no ha sido suspendido y continúa desempeñando sus funciones, respaldado por el principal accionista de Red Bull, el tailandés Chalerm Yoovidhya, quien posee el 51% del equipo. Christian ha expresado su intención de seguir en su cargo, destacando su lealtad hacia el equipo y el apoyo recibido tanto interna como externamente.

Durante la presentación del nuevo coche del equipo, Horner reiteró su negativa a las acusaciones y se mostró enfocado en la próxima temporada de la Fórmula 1. "He estado aquí desde el principio. He construido el equipo. Siento una enorme lealtad hacia la gente que trabaja aquí, así que no podría imaginarme en otro sitio", declaró. La investigación sigue en curso y determinará el futuro del mismo en el equipo y podría establecer un precedente en la forma en que se manejan este tipo de acusaciones en el deporte.