El presidente Javier Milei se reunió este miércoles en Davos con un grupo de CEOs de bancos y firmas financieras globales, en el marco del Foro Económico Mundial que se desarrolla en Suiza. Lo acompañaron los ministros de Economía, Luis Caputo; de Desregulación, Federico Sturzenegger; y el canciller, Pablo Quirno.

Entre los ejecutivos presentes se encontraban Jane Fraser (Citigroup), Jenny Johnson (Franklin Resources), André Esteves (BTG Pactual), Doug Sieg (Lord Abbett), Rachel Lord (BlackRock), Thasunda Brown Duckett (TIAA) y Carlos Torres Vila (BBVA), quienes escucharon la exposición de Milei sobre el modelo económico de su gobierno.

La agenda del presidente argentino busca fortalecer la proyección internacional de su gestión, consolidar confianza en su plan económico y atraer inversiones, combinando diplomacia, contactos financieros y exposición mediática. Además de estas reuniones bilaterales, Milei se reunió con el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, y mantuvo entrevistas con medios internacionales.

Su intervención principal en el foro se produjo durante su discurso ante líderes políticos y empresariales globales, considerado el momento de mayor visibilidad de su visita. Antes y después de este evento, su itinerario incluyó entrevistas con medios de alto impacto como Bloomberg y The Economist, previstas para el jueves 22 de enero, antes de regresar a Buenos Aires el viernes 23 a primera hora.

El Gobierno argentino destaca que esta visita busca demostrar alineamiento con el núcleo del poder económico global y generar señales concretas para fortalecer la inserción del país en los mercados internacionales, con un enfoque en atraer financiamiento y cooperación estratégica.