La Dirección de Náutica y Deportes al Aire Libre, dependiente de la Secretaría de Deporte, concretó el cierre del Curso Provincial de Guardavidas y certificó a 13 nuevos profesionales que se suman al servicio de prevención y rescate en espejos de agua y espacios deportivos de San Juan. El acto de clausura se realizó este sábado 8 de noviembre en el salón del Club Vela y Remo, donde autoridades, instructores y familiares acompañaron la entrega de libretas.

Los trece nuevos guardavidas. (Foto gentileza Sí San Juan)

El viernes previo al acto se llevaron a cabo las últimas exigencias prácticas del curso, que incluyeron un tramo de nado de 3.000 metros, maniobras de rescate y la tradicional antorchada que marca el cierre simbólico de la formación. Los flamantes guardavidas aprobaron con éxito todas las etapas de evaluación física, técnica y operativa.

En paralelo al egreso, la Secretaría de Deporte confirmó que este año se alcanzará una cifra récord de profesionales en proceso de reválida. El sábado 15 de noviembre, alrededor de 190 guardavidas provinciales deberán rendir la instancia obligatoria que permite renovar la certificación anual. Un día antes, el viernes 14, unos 60 guardavidas de náutica (responsables de tareas de control en los diques) cumplirán también con su reválida en el Dique Punta Negra a partir de las 8 de la mañana.

En total, se estima que más de 250 guardavidas participarán en las evaluaciones del fin de semana, instancias indispensables para garantizar la idoneidad profesional y la seguridad de quienes desarrollan tareas de prevención, vigilancia y rescate en los principales puntos turísticos y recreativos de la provincia.

Las autoridades remarcaron que la reválida anual es un requisito fundamental para asegurar que el personal mantenga la condición física, la técnica de salvamento y la actualización de los protocolos de emergencia.