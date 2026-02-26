Cada 26 de febrero se celebra el Día Mundial del Pistacho, una fecha que refleja el crecimiento sostenido de uno de los ingredientes más populares de los últimos años. De sabor intenso, color vibrante y fuerte asociación con lo premium, el pistacho dejó de ser un producto de nicho para convertirse en protagonista en heladerías, panaderías, pastelerías y productos para el hogar.

El fenómeno no es pasajero. Según el estudio global Taste Tomorrow, elaborado por Puratos, el pistacho figura entre los sabores más buscados a nivel mundial, en línea con una tendencia que prioriza perfiles indulgentes y sofisticados.

En Argentina, donde los sabores tradicionales mantienen fuerte presencia, el pistacho logró posicionarse como un ingrediente aspiracional que aporta diferenciación y valor agregado.

Historia, nutrición y “oro verde”

Originario de Asia Menor y Occidental, el pistacho es uno de los frutos secos más antiguos del mundo. Su cultivo puede tardar hasta siete años en dar frutos, un factor que influye en su precio y en el apodo con el que se lo conoce: “oro verde”.

Desde el punto de vista nutricional, se destaca por su aporte de proteínas vegetales, minerales como magnesio, fósforo y potasio, antioxidantes y vitaminas del complejo B. Su perfil de grasas saludables y su efecto saciante explican parte de su aceptación entre consumidores adultos y familias.

Oportunidad productiva en Argentina

El auge no solo impacta en la gastronomía. A nivel global, la demanda de pistacho crece a un ritmo promedio del 6,5% anual, mientras que la oferta continúa concentrada en pocos países.

En ese escenario, Argentina comienza a consolidarse como nuevo polo productivo, especialmente en regiones con condiciones agroclimáticas favorables como San Juan. Allí, la desarrolladora AgroFides impulsa proyectos orientados al mercado internacional con foco en tecnología, sustentabilidad y producción contraestacional, una ventaja estratégica del hemisferio sur.

El cultivo presenta bajo riesgo productivo, vida útil superior a los 50 años y rendimientos promedio estimados en 3.500 kilos por hectárea en madurez comercial, con picos que pueden superar los 6.000 kilos en campañas favorables.

El pistacho conquista vitrinas y cartas

El auge se refleja con fuerza en la escena gastronómica porteña. En Malvón celebran la fecha con croissant de pistacho y frambuesa, cheesecake y alfajor sablée con ganache de chocolate blanco y lima.

Barragán presenta una versión del clásico Tres Leches con relleno y cobertura de pistacho.

En Ávito se destacan cookies, alfajores y un brownie estilo Dubái con ganache y kadaif.

Pastificio Centrale ofrece alfajores de pistacho, cannoli sicilianos y helado estilo italiano.

Ciro suma tortas XL, gelato artesanal y hasta una versión salada con mortadella y stracciatella.

En Gontran Cherrier el pistacho aparece en bebidas y pastelería, mientras que Tanta lo incorpora en profiteroles.

Punto Mona lo incluye en postres y helados, además de su presencia en los clásicos de Cadore.

Del freezer al mate

La tendencia también se traslada a nuevas categorías. CBSé, del Establecimiento Santa Ana, lanzó una yerba mate saborizada Chocolate Dubái que incorpora el perfil del pistacho.

En paralelo, Vacalin anunció su crema helada de pistacho para consumo en el hogar, reforzando la idea de que dejó de ser un sabor ocasional para transformarse en una elección habitual.