La Justicia resolvió posponer la indagatoria de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que estaba prevista para el viernes 6 de marzo. La decisión se tomó luego de que su nueva defensa, asumida este miércoles, solicitara más tiempo para analizar el expediente.

Según trascendió, Toviggino deberá comparecer finalmente el 11 de marzo en el marco de la causa iniciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que investiga la presunta retención indebida de aportes de la seguridad social y tributos nacionales.

La denuncia sostiene que la AFA habría actuado como agente de retención y percepción de impuestos (entre ellos IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social) sin depositar los montos correspondientes dentro del plazo legal de 30 días posteriores al vencimiento. Los períodos investigados abarcan desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025.

De acuerdo con la presentación inicial, el monto no depositado en tiempo y forma asciende a $7.593.903.512,23, cifra que en una ampliación de la denuncia se elevó a $11.759.643.331,62. En total, la suma bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que no habrían sido ingresados al Estado.

ARCA argumentó que se trataría del delito de omisión, dado que el deber jurídico surge de la condición de agente de retención y la conducta típica se configura con la falta de depósito oportuno del dinero retenido. El organismo remarcó que esos fondos no constituyen recursos propios del contribuyente, sino que pertenecen al Estado desde el momento mismo en que se efectúa la retención.

Además, el ente recaudador sostuvo que el delito se consuma con dolo, entendido como el conocimiento de la obligación legal y la posibilidad real de cumplirla. En ese sentido, señaló que la AFA habría tenido capacidad financiera para afrontar los pagos, respaldando esa afirmación con informes del Banco Credicoop que registran acreditaciones en cuentas de la entidad y la constitución de plazos fijos en pesos y dólares.

La causa avanza en paralelo a otras investigaciones que involucran a la dirigencia de la AFA y se inscribe en un escenario de creciente tensión entre el Gobierno y las autoridades del fútbol argentino.