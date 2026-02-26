River recibirá este jueves a Banfield desde las 19.15 en el estadio Monumental, por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026, en un partido que quedará marcado por la despedida de Marcelo Gallardo como director técnico. Tras la derrota 1-0 ante Vélez en el José Amalfitani, el Muñeco decidió ponerle fin a su segundo ciclo al frente del club.

El contexto deportivo no es favorable para el equipo de Núñez. River se ubica 10° en la Zona B con siete puntos, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs, y marcha 20° en la tabla anual. Además, arrastra tres derrotas consecutivas en el Apertura y acumula cuatro encuentros sin victorias. En ese marco, buscará cortar la racha negativa en una noche cargada de emoción.

En cuanto al equipo, Gallardo no podrá contar con tres futbolistas que terminaron lesionados ante Vélez: Juan Fernando Quintero, con un desgarro grado I en el bíceps femoral derecho; Kendry Páez, con un esguince acromioclavicular izquierdo grado 1; y Franco Armani, quien se resintió de su tendinitis en el tendón de Aquiles.

Banfield, en cambio, llega en alza. En su última presentación goleó 3-0 a Newell’s Old Boys, con una destacada actuación del juvenil Tiziano Perrotta, autor de un doblete. El Taladro se ubica octavo en la Zona B, con los mismos puntos que River pero mejor diferencia de gol.

Los antecedentes recientes alimentan la ilusión del equipo del sur del Conurbano. Si bien cayó 3-1 en su última visita al Monumental, logró empatar 1-1 en la Copa de la Liga 2024 y vencer 2-1 en la Liga Profesional 2022. En la Copa Maradona 2020 también ganó 3-1, aunque ese encuentro se disputó en el estadio de Independiente.

Probable formación de River:

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Matías Viña o Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Joaquín Freitas, Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Posible formación de Banfield:

Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lautaro Gómez, Lisando Piñeiro; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Datos del partido:

Hora: 19.15

TV: TNT Sports Premium

Estadio: Monumental

Árbitro: Hernán Mastrángelo