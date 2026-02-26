Publicidad
Anses pagará en marzo 2026: montos y calendario de pagos

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el cronograma de pagos de marzo de 2026 con una suba de 2,88% en jubilaciones y asignaciones. La mínima alcanza los $439.600,88 con bono incluido.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
Se dieron a conocer todas las fechas de pago para las prestaciones de ANSES en marzo de 2026. (Archivo)

Anses definió el calendario de pagos correspondiente a marzo de 2026 con un incremento del 2,88%, en línea con el último dato de inflación.

Con la actualización, la jubilación mínima se ubica en $439.600,88, compuesta por $369.600,88 de haber más un bono de $70.000. En tanto, el haber máximo asciende a $2.487.063,30.

Los montos principales quedan de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $439.600,88

  • PUAM: $365.680,70

  • Pensión No Contributiva (PNC): $328.720,62

  • Jubilación máxima: $2.487.063,30

AUH y asignaciones: cuánto se cobra

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también aumenta 2,88% en marzo, conforme a la movilidad establecida por el Decreto 274/2024. El nuevo monto será de $132.814. En el caso de hijo con discapacidad, la prestación sube a $432.461.

Cabe recordar que los titulares de la AUH perciben mensualmente el 80% del beneficio, mientras que el 20% restante se abona una vez presentada la libreta de escolaridad y vacunación.

Calendario de pagos de marzo 2026

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI 0 y 1: 9 de marzo

  • DNI 2 y 3: 10 de marzo

  • DNI 4 y 5: 11 de marzo

  • DNI 6 y 7: 12 de marzo

  • DNI 8 y 9: 13 de marzo

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • DNI 0: 9 de marzo

  • DNI 1: 10 de marzo

  • DNI 2: 11 de marzo

  • DNI 3: 12 de marzo

  • DNI 4: 13 de marzo

  • DNI 5: 16 de marzo

  • DNI 6: 17 de marzo

  • DNI 7: 18 de marzo

  • DNI 8: 19 de marzo

  • DNI 9: 20 de marzo

Jubilaciones que superen el haber mínimo

  • DNI 0 y 1: 23 de marzo

  • DNI 2 y 3: 25 de marzo

  • DNI 4 y 5: 26 de marzo

  • DNI 6 y 7: 27 de marzo

  • DNI 8 y 9: 30 de marzo

AUH y Tarjeta Alimentar

  • DNI 0: 9 de marzo

  • DNI 1: 10 de marzo

  • DNI 2: 11 de marzo

  • DNI 3: 12 de marzo

  • DNI 4: 13 de marzo

  • DNI 5: 16 de marzo

  • DNI 6: 17 de marzo

  • DNI 7: 18 de marzo

  • DNI 8: 19 de marzo

  • DNI 9: 20 de marzo

SUAF (Asignación Familiar por Hijo)

Mismo calendario que AUH: del 9 al 20 de marzo según terminación de DNI.

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Del 9 al 20 de marzo, según terminación de DNI.

Asignación por Prenatal

  • DNI 0 y 1: 9 de marzo

  • DNI 2 y 3: 10 de marzo

  • DNI 4 y 5: 11 de marzo

  • DNI 6 y 7: 12 de marzo

  • DNI 8 y 9: 13 de marzo

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones: del 10 de marzo al 10 de abril.

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento, adopción)

Todas las terminaciones: del 10 de marzo al 10 de abril.

Prestación por Desempleo

  • DNI 0 y 1: 23 de marzo

  • DNI 2 y 3: 25 de marzo

  • DNI 4 y 5: 26 de marzo

  • DNI 6 y 7: 27 de marzo

  • DNI 8 y 9: 30 de marzo

