Anses pagará en marzo 2026: montos y calendario de pagos
Anses definió el calendario de pagos correspondiente a marzo de 2026 con un incremento del 2,88%, en línea con el último dato de inflación.
Con la actualización, la jubilación mínima se ubica en $439.600,88, compuesta por $369.600,88 de haber más un bono de $70.000. En tanto, el haber máximo asciende a $2.487.063,30.
Los montos principales quedan de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $439.600,88
PUAM: $365.680,70
Pensión No Contributiva (PNC): $328.720,62
Jubilación máxima: $2.487.063,30
AUH y asignaciones: cuánto se cobra
La Asignación Universal por Hijo (AUH) también aumenta 2,88% en marzo, conforme a la movilidad establecida por el Decreto 274/2024. El nuevo monto será de $132.814. En el caso de hijo con discapacidad, la prestación sube a $432.461.
Cabe recordar que los titulares de la AUH perciben mensualmente el 80% del beneficio, mientras que el 20% restante se abona una vez presentada la libreta de escolaridad y vacunación.
Calendario de pagos de marzo 2026
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI 0 y 1: 9 de marzo
DNI 2 y 3: 10 de marzo
DNI 4 y 5: 11 de marzo
DNI 6 y 7: 12 de marzo
DNI 8 y 9: 13 de marzo
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
DNI 0: 9 de marzo
DNI 1: 10 de marzo
DNI 2: 11 de marzo
DNI 3: 12 de marzo
DNI 4: 13 de marzo
DNI 5: 16 de marzo
DNI 6: 17 de marzo
DNI 7: 18 de marzo
DNI 8: 19 de marzo
DNI 9: 20 de marzo
Jubilaciones que superen el haber mínimo
DNI 0 y 1: 23 de marzo
DNI 2 y 3: 25 de marzo
DNI 4 y 5: 26 de marzo
DNI 6 y 7: 27 de marzo
DNI 8 y 9: 30 de marzo
AUH y Tarjeta Alimentar
DNI 0: 9 de marzo
DNI 1: 10 de marzo
DNI 2: 11 de marzo
DNI 3: 12 de marzo
DNI 4: 13 de marzo
DNI 5: 16 de marzo
DNI 6: 17 de marzo
DNI 7: 18 de marzo
DNI 8: 19 de marzo
DNI 9: 20 de marzo
SUAF (Asignación Familiar por Hijo)
Mismo calendario que AUH: del 9 al 20 de marzo según terminación de DNI.
Asignación Universal por Embarazo (AUE)
Del 9 al 20 de marzo, según terminación de DNI.
Asignación por Prenatal
DNI 0 y 1: 9 de marzo
DNI 2 y 3: 10 de marzo
DNI 4 y 5: 11 de marzo
DNI 6 y 7: 12 de marzo
DNI 8 y 9: 13 de marzo
Asignación por Maternidad
Todas las terminaciones: del 10 de marzo al 10 de abril.
Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento, adopción)
Todas las terminaciones: del 10 de marzo al 10 de abril.
Prestación por Desempleo
DNI 0 y 1: 23 de marzo
DNI 2 y 3: 25 de marzo
DNI 4 y 5: 26 de marzo
DNI 6 y 7: 27 de marzo
DNI 8 y 9: 30 de marzo