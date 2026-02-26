La Justicia halló en las oficinas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sobre la calle Viamonte, documentación que acredita pagos por al menos $300 millones a favor de Real Central SRL, la firma que figura como dueña de la mansión ubicada en Villa Rosa, Pilar. El material fue secuestrado durante un allanamiento ordenado por el juez federal Luis Armella y quedó incorporado a las investigaciones en curso.

Entre los papeles encontrados se destacan dos órdenes de pago emitidas en junio de 2025. La primera, fechada el 19 de ese mes, consigna una transferencia por $231.110.000 bajo el concepto “Servicio de logística”, con número de orden 267894 y estado “Pagado”. En el detalle figura la referencia “VAR”, lo que, según la documentación, indicaría que la empresa habría prestado el servicio de videoarbitraje.

La segunda orden de pago, del 2 de junio de 2025, asciende a $70.400.000, también bajo la descripción “Servicio de logística”, con número 267372. En ese comprobante aparece la firma de Luciano Pantano con la leyenda “P/Real Central SRL”, lo que lo ubica actuando en representación de la firma como proveedor de la AFA.

Los investigadores también encontraron un documento en el que figura la firma de Pantano como receptor de un pago de $600.000.000 realizado por Argentinos Juniors a la AFA. La rúbrica coincide con la estampada en las órdenes de pago vinculadas a Real Central SRL, según consta en el expediente.

El allanamiento se llevó a cabo a fines de diciembre e incluyó procedimientos simultáneos en distintas sedes de la AFA y en el domicilio del empresario Javier Faroni. La medida tenía como objetivo principal recolectar documentación relacionada con TourProdEnter, la firma que administró fondos de la AFA en el exterior. No obstante, entre la documentación incautada también apareció material vinculado a Real Central SRL, lo que amplió el foco de análisis.

Real Central SRL figura como titular de la propiedad ubicada en el barrio Ayres Plaza, valuada en aproximadamente 17 millones de dólares según una pericia oficial. De acuerdo con los registros catastrales bonaerenses, el inmueble fue adquirido por la firma el 30 de mayo de 2024 por un monto declarado de 1.800.000 dólares. La diferencia entre ese valor y la tasación judicial motivó nuevas medidas de prueba en una causa que tramita ante el juez Adrián González Charvay.

Los titulares formales de la empresa son la jubilada Ana Lucía Conte y su hijo, el monotributista Luciano Pantano, quienes están acusados en la causa de ser presuntos testaferros de dirigentes del fútbol argentino. Ambos tienen prohibida la salida del país, sus bienes están inhibidos y sus cuentas bancarias congeladas. Además, la sociedad figura como titular de 59 vehículos de alta gama.

En paralelo, la investigación sobre TourProdEnter analiza el manejo de unos 260 millones de dólares administrados en el exterior y el presunto desvío de al menos 42 millones a un entramado de empresas consideradas apócrifas. En ese expediente se secuestraron contratos y soportes digitales, entre ellos un documento de mayo de 2021 que acreditaría el vínculo entre esa firma y la AFA.