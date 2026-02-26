En medio de versiones sobre un supuesto pedido de nulidad de la condena de Lucas Pertossi por el crimen de Fernando Báez Sosa, el abogado querellante Fernando Burlando salió a aclarar la situación procesal y relativizó el alcance de la estrategia defensiva. “Es una triquiñuela técnica para mejorar su situación procesal”, afirmó.

Según explicó, no se presentó un nuevo recurso de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como se interpretó en un primer momento. “Se mal informó respecto de que había interpuesto un recurso de nulidad ante la Corte, cosa que es imposible porque no está previsto en nuestro Código de Procedimiento”, señaló. Lo que ocurrió, detalló, fue la acumulación de quejas vinculadas a recursos extraordinarios federales que ya habían sido rechazados en instancias anteriores.

Publicidad

La defensa de Pertossi, condenado a 15 años de prisión, argumentó que durante el juicio no se respetaron sus garantías constitucionales y que existió un conflicto de intereses al haber sido representado por el mismo abogado que el resto de los acusados. Sostienen que no se atendieron las diferencias en el grado de participación de cada imputado.

Burlando consideró que esa línea de planteo no modificará el escenario judicial. “Si me preguntás a mí, creo que no va a cambiar nada. Todas las decisiones han gozado de mucha contundencia jurídica”, sostuvo. Además, remarcó que el recurso extraordinario federal ya fue denegado y que lo que resta son quejas cuya admisión por parte de la Corte es poco frecuente.

Publicidad

El letrado recordó que uno de los condenados, Matías Benicelli, ya tiene sentencia firme y que en los demás casos las impugnaciones atravesaron instancias como el Tribunal de Casación bonaerense y la Suprema Corte provincial.

Sobre el cuestionamiento a la defensa conjunta encabezada por Hugo Tomei durante el juicio, indicó que fue una decisión adoptada por los propios imputados. “Son personas mayores, capaces. Eligieron definir una estrategia de defensa”, señaló, y agregó que incluso al inicio del debate oral él había advertido al tribunal sobre un posible conflicto de intereses.

Publicidad

A más de seis años del ataque ocurrido a la salida de un boliche en Villa Gesell, que terminó con la muerte de Fernando Báez Sosa, la causa continúa con movimientos judiciales, aunque desde la querella consideran que el margen para revertir las condenas es cada vez más acotado y que el proceso se encamina hacia su etapa final.