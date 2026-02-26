Cerró el histórico Patio del Vea tras casi 30 años y dejó a 20 familias sin trabajo

Abrió a fines de los ’90 como el primer supermercado de San Juan con patio de comidas y espacio de juegos. Casi 30 años después, el tradicional Patio del Vea cerró sus puertas de manera definitiva. La combinación de juicios laborales, deudas millonarias, embargos y el impacto de la recesión de los últimos años terminó por desactivar un punto neurálgico de las reuniones familiares en la provincia.

El paseo gastronómico funcionaba dentro del supermercado Vea, perteneciente al grupo chileno Cencosud, en el predio de calle Jujuy y 25 de Mayo. Durante años fue considerado un “planazo” de fin de semana: compras, juegos infantiles, propuestas gastronómicas variadas y estacionamiento en un mismo lugar. Con el tiempo, el espacio de más de 1.000 metros cuadrados se consolidó como un clásico del circuito urbano sanjuanino.

Desde la pandemia, la concesión gastronómica estaba a cargo de la firma Donocca SAS. Su responsable, Emanuel Uzair, explicó que la decisión de cerrar respondió a una situación financiera que se volvió insostenible. “Llega un punto que estábamos asfixiados económicamente y lo que hacíamos era sobrevivir”, señaló.

El conflicto se originó a mediados de 2025, cuando el gremio Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) realizó inspecciones y detectó irregularidades en la situación laboral de jóvenes empleados que habían sido incorporados a través del Programa de Inserción Laboral (PIL). Con la baja del programa tras el cambio de gobierno nacional, esos trabajadores quedaron sin el encuadre previsto inicialmente. La situación derivó en un juicio que, según detalló el concesionario, obligó a afrontar el pago de más de 150 millones de pesos.

Como consecuencia, las cuentas de la empresa fueron embargadas durante varios meses. El atraso en el pago del alquiler del espacio, salarios y proveedores profundizó la crisis. A ese escenario se sumó el impacto de la recesión económica de 2024 y 2025, que redujo el consumo y complicó la actividad gastronómica. “Fue una montaña rusa de malos momentos”, describió Uzair.

Pese a que la firma logró cancelar las deudas y regularizar su situación, cuando presentó la intención de renovar el contrato de alquiler, la multinacional decidió no continuar con la concesión. La notificación se produjo a fines de enero y, desde el feriado de carnaval, el patio de comidas permanece cerrado. Parte de los locales ya fueron desmantelados y el cierre es definitivo. En total, 20 familias quedaron sin su fuente de ingreso.

En los últimos años, el perfil del público había cambiado. Si bien en sus inicios fue un polo de atracción para niños y adolescentes, con el emblemático Crucijuegos como protagonista, más recientemente se había convertido en un espacio frecuentado por adultos mayores que asistían a espectáculos musicales y encuentros sociales.

Respecto del futuro del predio, las versiones indican que Cencosud evalúa dos alternativas: ampliar la superficie comercial del supermercado o instalar una franquicia de la cadena de gimnasios SportClub, con la que mantiene un convenio. Por el momento, no hubo confirmación oficial.