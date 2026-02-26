El Ministerio del Interior de Cuba informó que una lancha rápida procedente de Estados Unidos fue interceptada tras ingresar ilegalmente en aguas territoriales cubanas y que sus diez ocupantes tenían la intención de realizar actos terroristas en la isla. El operativo terminó con cuatro personas muertas, seis heridas y un oficial cubano lesionado.

Según el comunicado oficial, la embarcación no acató la orden de alto impartida por las Tropas Guardafronteras y abrió fuego contra los efectivos. Como resultado del enfrentamiento, cuatro tripulantes fueron abatidos y seis resultaron heridos. Las autoridades identificaron a todos como ciudadanos cubanos residentes en Estados Unidos.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron fusiles de asalto, armas cortas, explosivos artesanales, chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje. El Gobierno sostuvo que estos elementos evidencian la intención de ejecutar acciones violentas en territorio cubano y reafirmó que la defensa de las aguas territoriales es un pilar fundamental del Estado. Las investigaciones continúan en curso.

En Estados Unidos, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, ordenó abrir una investigación para coordinar con agencias federales y esclarecer lo sucedido. “No se puede confiar en Cuba. Haremos todo lo posible para que los comunistas rindan cuentas”, declaró.

El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó el incidente como “altamente inusual” y señaló que Washington depende, por el momento, de la información proporcionada por La Habana. Consultado sobre una posible vinculación oficial estadounidense con los ocupantes de la lancha, respondió que no.

Por su parte, el vicepresidente J. D. Vance indicó que la Casa Blanca sigue de cerca la situación y expresó su deseo de que el hecho no sea tan grave como se teme. Las autoridades estadounidenses remarcaron que buscarán determinar responsabilidades y verificar la veracidad de los reportes emitidos por el gobierno cubano.

El episodio ocurre en un contexto de creciente tensión bilateral entre Cuba y Estados Unidos, en medio del endurecimiento de la política estadounidense hacia la isla y nuevas restricciones económicas. En los últimos años se registraron incidentes similares, incluidos dos en 2022: uno cerca de Villa Clara, donde una lancha proveniente de EE.UU. disparó contra fuerzas cubanas, y otro en Bahía Honda, cuando una embarcación chocó con una patrullera oficial y se hundió, con saldo fatal.