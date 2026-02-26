Marzo arranca con al menos siete aumentos confirmados que presionarán sobre el bolsillo de los argentinos desde el comienzo de 2026. El segundo mes del año estará marcado por subas en alquileres, prepagas, colectivos, subte, peajes, cuotas de colegios privados y telefonía, en un escenario que sumará tensión al índice general de precios.

Prepagas: subas de hasta 3,2% y ajuste en copagos

Las empresas de medicina prepaga informaron a sus afiliados que las cuotas aumentarán entre 2,9% y 3,2% en marzo. El incremento también impactará en los copagos.

Los usuarios pueden consultar el detalle de su plan a través de la plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud, que permite comparar tarifas, cartillas médicas y modalidades de cobertura.

Alquileres: contratos viejos suben 33,80%

Los contratos que todavía se rigen por la derogada Ley de Alquileres tendrán en marzo un aumento de 33,80%, según el Índice de Contratos de Locación (ICL).

El indicador muestra una desaceleración respecto de meses anteriores: en enero la actualización fue de 36,39% y en febrero de 34,6%, consolidando una tendencia descendente desde mediados del año pasado.

Colegios privados: aumento en CABA y expectativa en Provincia

Las cuotas de los colegios privados con subvención estatal subirán 6% en la Ciudad de Buenos Aires.

En la Provincia de Buenos Aires, el último ajuste autorizado fue de 3% en diciembre. Sin embargo, los gremios docentes consideran que quedó desactualizado y esperan una recomposición similar a la aplicada en territorio porteño.

Colectivos: subas en Provincia, AMBA y CABA

En la provincia bonaerense, desde el 1 de marzo el boleto aumentará 4,9% para las líneas numeradas del 200 en adelante. El mínimo (0 a 3 km) pasará de $685,11 a $718,68, mientras que el tramo de 3 a 6 km subirá a $800 y el de 6 a 12 km a $862,27.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las 104 líneas de jurisdicción nacional actualizarán tarifas desde el 16 de marzo. El boleto mínimo será de $700 con SUBE registrada y $1113 sin registrar. Para más de 27 km, la tarifa llegará a $959,71 y $1525,94 sin SUBE registrada.

En la Ciudad de Buenos Aires, los colectivos aumentarán 5,1%. El boleto mínimo (hasta 3 km) costará $683,26. El ajuste mensual se determina por la variación del IPC del Indec más un 2% adicional.

Subte y peajes: actualización atada a la inflación

El subte en CABA subió 3,25% en marzo: el pasaje pasó de $1320 a $1363. Sin SUBE registrada, el valor será de $1466,52.

También se actualizarán los peajes porteños bajo el mismo esquema de IPC más 2%. Las motocicletas pagarán $650 (y $750 en hora pico), mientras que los autos de hasta dos ejes abonarán $1300 ($1500 en hora pico). Las categorías más altas superarán los $6500 en horario pico.

Telefonía: nuevo retoque del 3%

Las empresas de telefonía comenzaron a anticipar a sus clientes un incremento cercano al 3% desde los primeros días de marzo, dependiendo del servicio y la operadora.