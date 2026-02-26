Samsung lanza los Galaxy S26: modelos, precios y características

Samsung oficializa a nivel global su nueva serie Galaxy S26, buscando recuperar el liderazgo frente a Apple y las marcas chinas. El lanzamiento, que puede seguirse por canales oficiales, se produce en la antesala del Congreso Mundial de Móviles de Barcelona. Previo a este anuncio, filtraciones de fabricantes de fundas ya habían anticipado la estética del modelo Ultra.

La familia está integrada por el Galaxy S26 de 6,3 pulgadas, el S26 Plus de 6,7 y el S26 Ultra de 6,9 pulgadas, acompañados por los nuevos auriculares Galaxy Buds. Estos equipos suceden a la línea S25 y complementan a los plegables Z Fold 7 y Z Flip 7 presentados el pasado julio. Aunque el diseño se mantiene como una evolución sin cambios disruptivos, la compañía introduce el sistema “Privacy display”, una tecnología que dificulta la visión lateral de la pantalla para proteger la privacidad en público.

Publicidad

En el apartado técnico, el S26 Ultra incorpora el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, que mejora un 39% la velocidad en procesos de inteligencia artificial y un 24% en el rendimiento gráfico respecto a su antecesor. Los modelos S26 y Plus cuentan con el chip Exynos 2600. Una novedad sustancial es que toda la serie alcanzaría los 16GB de RAM. Respecto a la autonomía, el Ultra conserva los 5.000mAh de batería, aunque con una mayor velocidad de carga.

Los precios estimados parten desde los 800 hasta los 1.300 dólares, reflejando un incremento aproximado de 50 dólares sobre la serie anterior. El inicio de ventas en mercados seleccionados como Estados Unidos, Europa y Corea del Sur está previsto para el 11 de marzo, lo que marca un cronograma más demorado que en años previos.