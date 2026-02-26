Desde este jueves 26 de febrero comenzará un nuevo paro de controladores aéreos que impactará en todos los aeropuertos del país. La protesta consistirá en interrupciones de tres horas diarias durante las cuales no se autorizarán despegues, lo que podría provocar demoras y reprogramaciones en vuelos comerciales y servicios privados.

El cronograma previsto es el siguiente:

Jueves 26: de 15 a 18.

Viernes 27: de 19 a 22.

Sábado 28: de 13 a 16.

Domingo 1° de marzo: de 9 a 12.

Lunes 2 de marzo: de 5 a 8.

Qué vuelos estarán exceptuados

Desde el gremio aclararon que quedarán excluidas de la medida todas las operaciones declaradas en emergencia, así como los vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales y aquellos vinculados a tareas de búsqueda y salvamento.

Reclamo salarial y fin de la conciliación

La decisión fue adoptada luego de que la semana pasada el Gobierno dictara la conciliación obligatoria para frenar una medida similar. Tras el vencimiento de esa instancia, el sindicato aseguró que no recibió una propuesta salarial por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea, organismo responsable de la navegación aérea en el país.

Según el gremio, ya transcurrieron cerca de 20 días desde el final de la conciliación sin avances en la negociación. En ese contexto, los controladores sostienen que agotaron las instancias de diálogo y resolvieron retomar el plan de lucha.

Posibles demoras y efecto en cadena

El impacto concreto dependerá de la programación de cada aeropuerto y de la cantidad de vuelos previstos en las franjas afectadas. No obstante, al tratarse de restricciones sobre los despegues, se prevé un posible efecto en cadena que podría alterar horarios posteriores incluso fuera de las bandas establecidas.

Ante este escenario, las aerolíneas recomiendan a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a las terminales aéreas y consultar eventuales cambios o reprogramaciones.