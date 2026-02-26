Lanús visitará este jueves a Flamengo en el estadio Estadio Jornalista Mário Filho con la ilusión de conquistar la Recopa Sudamericana. El encuentro comenzará a las 21.30 (hora argentina) y será transmitido por ESPN y la plataforma Disney+.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino llega con ventaja luego de imponerse 1-0 en el partido de ida disputado en La Fortaleza. Con un empate, el conjunto argentino se consagrará campeón. Flamengo, en cambio, necesita ganar por dos goles para quedarse con el trofeo en el tiempo reglamentario o por uno para forzar los penales.

Publicidad

La Recopa enfrenta a los campeones de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de la temporada pasada. Lanús, que busca sumar una nueva estrella internacional, intentará sostener la diferencia en uno de los escenarios más emblemáticos del continente.

El conjunto brasileño, impulsado por su público, apostará a una postura ofensiva desde el inicio para revertir la serie.

Publicidad

Probables formaciones

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, De Arrascaeta, Paquetá; Carrascal, Pedro y Everton.

DT: Filipe Luís.

Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo, Moreno; Salvio, Carrera y Castillo.

DT: Mauricio Pellegrino.

Publicidad

Para Lanús, el título significaría una nueva consagración internacional y la confirmación de su crecimiento en la escena continental. Para Flamengo, la posibilidad de sumar otra copa a su nutrido palmarés y hacerse fuerte en casa. Con una mínima ventaja pero ante un rival de jerarquía, el Granate afronta una noche decisiva en Río de Janeiro.