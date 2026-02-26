Real Madrid vivió este miércoles una jornada marcada por un episodio extradeportivo en la previa del partido ante Benfica, correspondiente a la vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League. Instantes antes del inicio del encuentro, las cámaras de la transmisión oficial captaron a un hincha local realizando un saludo nazi desde las tribunas del Estadio Santiago Bernabéu.

La reacción del club fue inmediata. Según informó la institución, el aficionado fue identificado por el personal de seguridad privada y expulsado del estadio pocos minutos después de que su imagen apareciera en la retransmisión televisiva. En paralelo, se inició un expediente disciplinario ante la Comisión de Disciplina con el objetivo de aplicar una sanción definitiva.

Tras el encuentro, la entidad publicó un comunicado en su página oficial en el que confirmó lo sucedido. “El Real Madrid C.F. comunica que ha pedido de manera urgente a la Comisión de Disciplina del club que inicie un procedimiento inmediato de expulsión al socio que ha sido captado por las cámaras de televisión haciendo el saludo nazi en la zona donde se ubica la Grada de Animación, momentos antes de iniciarse el partido”, señala el texto.

El club también precisó que el simpatizante fue localizado “instantes después de que apareciera en la retransmisión” y apartado del estadio de forma inmediata. El mensaje institucional concluyó con una condena explícita a este tipo de manifestaciones, al remarcar que se trata de gestos que “incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad”.

El incidente ocurrió en uno de los compromisos más relevantes de la temporada para el conjunto madrileño, que buscaba avanzar a los octavos de final del certamen europeo. Más allá de la importancia deportiva del cruce, el episodio generó fuerte repercusión en medios internacionales y redes sociales, y obligó al club a fijar posición pública ante lo sucedido.