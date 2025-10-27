En diálogo con el periodista Antonio Laje en A24, Milei explicó que la conformación del gabinete dependerá de la nueva composición del Congreso que asumirá el 10 de diciembre, y que su objetivo central será garantizar las reformas comprometidas con la ciudadanía.

“El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso. Lo importante es conseguir las reformas. El instrumento es el nuevo Gabinete y lo tengo que armar”, señaló el jefe de Estado. Sobre la victoria en la provincia de Buenos Aires, agregó: “Eso reconfigura la estructura política que tengo que armar para negociar y sacar leyes que yo me comprometí con los argentinos”.

El presidente no adelantó todos los nombres, aunque confirmó que ya está decidido quién reemplazará a Patricia Bullrich en Seguridad, y que mantendrá conversaciones con Luis Petri sobre Defensa, quien dejará su cargo para asumir como diputado por Mendoza. Por otro lado, Milei aseguró que no habrá cambios en su círculo íntimo, y que tanto Karina Milei como Santiago Caputo seguirán formando parte del denominado “Triángulo de Hierro”.

El mandatario interpretó el resultado electoral como un mandato inequívoco de la sociedad para avanzar en su agenda. “Ayer fue el punto bisagra. Está claro que podemos empezar a trabajar de manera más profunda y con mejor capacidad de conseguir resultados en las reformas que faltan”, afirmó.

Asimismo, Milei destacó que la victoria pertenece a los ciudadanos: “Los argentinos determinaron que decidieron subirse al camino, subirse a la autopista que va a hacer grande la Argentina nuevamente. Ese es mérito de ellos”.

El presidente también subrayó la importancia del diálogo y la búsqueda de consensos: “Yo creo que hay un lugar para el diálogo y el debate que podemos hacer las cosas para que salgan mejor”, concluyó, dejando entrever que la relación con otros bloques parlamentarios será clave en los próximos meses.