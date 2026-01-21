La causa judicial que involucra a una abogada argentina denunciada por gestos racistas en Río de Janeiro sumó un nuevo capítulo. La mujer se presentó en el Centro de Monitoreo y se colocó la tobillera electrónica dispuesta por la Justicia, como parte de las medidas de control mientras continúa el proceso.

Según informaron medios locales y la Secretaría de Estado de Administración Penitenciaria, el dispositivo permitirá el seguimiento permanente de la acusada, quien permanece retenida en Brasil a la espera de una resolución judicial. Hasta el momento, no se reportaron cambios en su situación migratoria.

El hecho que dio origen a la causa ocurrió el jueves 14, cuando un empleado de un bar denunció haber sido víctima de insultos y gestos racistas por parte de la turista. La presentación policial derivó en una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad del local, en las que se habrían registrado movimientos considerados ofensivos.

La imputada sostuvo que el episodio se produjo tras un desacuerdo con la cuenta del bar y reconoció que su reacción fue inapropiada. La defensa solicitó el acceso completo a las grabaciones para incorporarlas al expediente y aportar contexto a lo ocurrido.

En paralelo, la mujer denunció amenazas y un episodio de inseguridad en el departamento donde se alojaba, situación que la obligó a cambiar de domicilio. La Policía Civil confirmó que esa denuncia fue recibida y se encuentra bajo investigación.

La pesquisa, a cargo de la comisaría interviniente, transita su etapa final y las actuaciones serán elevadas al Ministerio Público. Mientras tanto, la Justicia mantiene las medidas de control y monitoreo, y evalúa los próximos pasos en la causa.