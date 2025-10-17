Gimena Accardi se refirió a la nueva relación amorosa de su exmarido, Nicolás Vázquez, quien confirmó su romance con Dai Fernández, su amiga y compañera de elenco en la obra Rocky. Accardi y Vázquez estuvieron juntos durante 18 años y anunciaron su separación mediante un comunicado en redes sociales.

En diálogo con SQP, Accardi aseguró que recibió la noticia con tranquilidad: "Me cayó bien, si él está bien yo también". La actriz afirmó que les desea "lo mejor de todo corazón" y que nunca se le escuchará "hablar mal de Nico".

Publicidad

Respecto a Dai Fernández, Accardi la describió como "un amor, divina, hermosa y talentosa". Sobre la relación que Vázquez y Fernández mantenían antes del blanqueo, la actriz comentó que "siempre fueron muy amigos" y que entiende que "en la contención podés enamorarte o sentir cosas".

La actriz desmintió cualquier tipo de sospecha previa, aunque reconoció entender "las especulaciones". Accardi fue categórica al aclarar: "Nunca sospeché y sé que es de ahora. Quiero creer que es de ahora".

Publicidad

Accardi profundizó en el vínculo que mantiene con su exmarido. Explicó que están en otra etapa, pero que lo adora y que siempre le deseará lo mejor. Aunque "Se terminó el amor de pareja", ambos mantienen un "vínculo hermoso" y una "relación muy fluida". La actriz detalló que "No tenemos nada malo para decir del otro". Añadió que "El tiempo dirá si seremos amigos o trabajaremos juntos".

La actriz también recordó que la decisión de comunicar su separación fue tomada tiempo después de que ya estaban separados, porque la noticia "se empezó a filtrar".

Publicidad

Sobre su propia vida tras la ruptura, Accardi confesó que ya no cree en la idea de "envejecer con él", aunque admitió que ese fue un deseo y un sueño por el cual se casaron y estuvieron juntos 18 años. Subrayó que siempre tuvieron y seguirán teniendo un "vínculo muy sano".

Finalmente, Accardi puso límites claros a su relación futura con Vázquez y sus parejas. Aclaró que "No voy a juntarme con él y su futura novia, tampoco la pavada". La actriz justificó su postura señalando: "No tenemos hijos en común, ¿para qué me voy a seguir viendo?".