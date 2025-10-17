Cultura y Espectáculos > Picante
Gimena Accardi, sin filtro, sobre Nico Vázquez y Dai Fernández: "Quiero creer que es de ahora"
POR REDACCIÓN
Gimena Accardi se refirió a la nueva relación amorosa de su exmarido, Nicolás Vázquez, quien confirmó su romance con Dai Fernández, su amiga y compañera de elenco en la obra Rocky. Accardi y Vázquez estuvieron juntos durante 18 años y anunciaron su separación mediante un comunicado en redes sociales.
En diálogo con SQP, Accardi aseguró que recibió la noticia con tranquilidad: "Me cayó bien, si él está bien yo también". La actriz afirmó que les desea "lo mejor de todo corazón" y que nunca se le escuchará "hablar mal de Nico".
Respecto a Dai Fernández, Accardi la describió como "un amor, divina, hermosa y talentosa". Sobre la relación que Vázquez y Fernández mantenían antes del blanqueo, la actriz comentó que "siempre fueron muy amigos" y que entiende que "en la contención podés enamorarte o sentir cosas".
La actriz desmintió cualquier tipo de sospecha previa, aunque reconoció entender "las especulaciones". Accardi fue categórica al aclarar: "Nunca sospeché y sé que es de ahora. Quiero creer que es de ahora".
Accardi profundizó en el vínculo que mantiene con su exmarido. Explicó que están en otra etapa, pero que lo adora y que siempre le deseará lo mejor. Aunque "Se terminó el amor de pareja", ambos mantienen un "vínculo hermoso" y una "relación muy fluida". La actriz detalló que "No tenemos nada malo para decir del otro". Añadió que "El tiempo dirá si seremos amigos o trabajaremos juntos".
La actriz también recordó que la decisión de comunicar su separación fue tomada tiempo después de que ya estaban separados, porque la noticia "se empezó a filtrar".
Sobre su propia vida tras la ruptura, Accardi confesó que ya no cree en la idea de "envejecer con él", aunque admitió que ese fue un deseo y un sueño por el cual se casaron y estuvieron juntos 18 años. Subrayó que siempre tuvieron y seguirán teniendo un "vínculo muy sano".
Finalmente, Accardi puso límites claros a su relación futura con Vázquez y sus parejas. Aclaró que "No voy a juntarme con él y su futura novia, tampoco la pavada". La actriz justificó su postura señalando: "No tenemos hijos en común, ¿para qué me voy a seguir viendo?".