Los gobernadores de Provincias Unidas mantuvieron este viernes un encuentro en Córdoba, en el que manifestaron su rechazo al veto presidencial a la ley de distribución de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) y reclamaron la apertura de un diálogo real con la Casa Rosada.

El mandatario correntino Gustavo Valdés expresó su malestar en la exposición rural de Río Cuarto: “Estoy cansado de irme a Buenos Aires, al Gobierno, y que me atiendan funcionarios de tercera línea”. Y agregó: “No vamos a posar para una foto por motivos electorales”.

Durante el acto, los mandatarios exigieron la eliminación de las retenciones y una mayor apertura para la producción. Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, señaló: “No nos podemos acostumbrar a que nos vayan bajando de a poco las retenciones. Hay que eliminarlas para defender el empleo del interior”.

Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, pidió construir “un proyecto político que preserve lo que se hizo bien y cuide el futuro del campo, la producción, el petróleo, el litio y el gas”.

Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, cuestionó los vetos a la ley de financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica que afecta al Hospital Garrahan: “Es una concepción poco sensible para con tantos sectores vulnerables. Vamos a trabajar para sostener la ley de ATN y hacer caer el veto”.

Por su parte, Ignacio Torres, de Chubut, adelantó que el bloque de mandatarios viajará a su provincia en los próximos días: “Celebro que alcemos la voz en defensa del campo, la producción, la energía y todo ese trabajo que generamos”.

El acto se desarrolló en medio de tensiones con la Casa Rosada, que había convocado a un diálogo con las provincias tras la derrota electoral en Buenos Aires, aunque sin avances concretos. El veto presidencial a la ley de ATN, sancionada por el Congreso, profundizó la distancia entre el Ejecutivo y los gobernadores.