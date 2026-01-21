Este miércoles 21 de enero, la Justicia de San Juan resolvió dictar dos meses de prisión preventiva para "la viuda negra", identificada como Verónica Sarmiento, y también para Víctor Núñez, imputados por robo agravado en poblado y en banda a un policía retirado. Ambos permanecerán alojados en el Servicio Penitenciario Provincial, mientras avanza una investigación con un plazo de ocho meses.

La medida fue dispuesta tras el asalto ocurrido entre la medianoche del sábado 17 y la madrugada del domingo 18 de enero, cuando un sargento retirado de la Policía, identificado como Casas, de 62 años, fue víctima de una trampa en su vivienda de Villa Lerga. De acuerdo con la causa, la mujer mantenía un vínculo con la víctima y habría facilitado el ingreso de los asaltantes al domicilio.

El caso quedó bajo la investigación de la UFI Delitos contra la Propiedad. (Foto: DIARIO HUARPE)

Según la reconstrucción oficial, cerca de las 4 de la madrugada, la imputada abrió la puerta de la casa y permitió el ingreso de tres o cuatro hombres. El policía retirado fue golpeado, reducido y encerrado en el baño, mientras los autores sustraían una computadora, efectos personales, llaves y el uniforme de la fuerza.

Tras lograr liberarse, la víctima pidió ayuda a vecinos. Intervinieron efectivos del Comando, de la Comisaría 3º y Bomberos, que forzaron la reja de ingreso para asistirlo.

La investigación está a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad y la Brigada de Investigaciones. El fiscal Leonardo Villalba sostuvo la imputación y la existencia de pruebas del hecho, entre ellas elementos secuestrados en el domicilio de la acusada, quien reside en Pocito. La defensa oficial estuvo a cargo de Marcelo Salinas Weber.

Por el momento, ambos imputados permanecerán detenidos mientras continúan las medidas investigativas para determinar la participación de otros posibles involucrados.