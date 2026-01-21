La confirmación de la primera muerte por gripe H3N2 subclado K en Argentina encendió las alertas en el sistema sanitario. El deceso ocurrió en Mendoza y correspondió a un hombre de 74 años, residente en España, que había ingresado al país en diciembre. En paralelo, se registró un aumento sostenido de casos y una expansión territorial que ya alcanza a 14 provincias.

De acuerdo con los últimos reportes oficiales, el Ministerio de Salud confirmó 28 casos de influenza A(H3N2) subclado K, lo que representa un incremento superior al 100% respecto del informe previo. La circulación fue detectada en Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Publicidad

La gripe H3N2 es una variante del virus de la influenza A que circula cada año y suele asociarse a cuadros más intensos. El subclado K, identificado recientemente en el país, presenta una mutación en la proteína hemaglutinina que incrementa su capacidad de contagio. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, esta variante puede ser hasta un 56% más transmisible que en temporadas anteriores, lo que favorece su rápida diseminación, incluso entre personas vacunadas o con infecciones previas.

Síntomas y señales de alerta

Especialistas advirtieron que el cuadro suele comenzar con tos persistente y congestión nasal, para luego evolucionar, entre las 24 y 48 horas, hacia síntomas gripales clásicos como fiebre alta, decaimiento, dolores musculares y compromiso respiratorio. El cansancio extremo puede prolongarse aun después de que la fiebre cede.

Publicidad

Ante la presencia de fiebre elevada acompañada de tos persistente y malestar general, se recomienda consultar de manera precoz, especialmente para diferenciar la gripe H3N2 de otros cuadros respiratorios como Covid-19 y evitar complicaciones.

Grupos con mayor riesgo

La mayoría de los casos confirmados en Argentina corresponde a personas mayores de 60 años y menores de 10, dos grupos con mayor vulnerabilidad. Casi la mitad de los pacientes requirió internación y solo el 21% contaba con vacunación antigripal previa.

Publicidad

También presentan mayor riesgo quienes padecen enfermedades respiratorias o cardíacas crónicas, diabetes, obesidad mórbida, insuficiencia renal, inmunodeficiencias, enfermedades oncohematológicas, trasplantes y personas con antecedentes recientes de COVID-19.

Prevención y tratamiento

La principal herramienta de prevención es la vacunación anual contra la influenza, recomendada especialmente para personal de salud, embarazadas, puérperas, niños de seis a 24 meses, personas con factores de riesgo, mayores de 65 años y personal estratégico.

A esto se suman medidas básicas como lavado frecuente de manos, ventilación de ambientes, higiene respiratoria, desinfección de superficies y evitar el contacto cercano con personas con síntomas. Quienes presenten fiebre deben limitar el contacto social hasta al menos 24 horas después de su desaparición.

En casos seleccionados, el tratamiento antiviral con oseltamivir puede indicarse por prescripción médica, con mayor efectividad si se administra dentro de las primeras 48 horas desde el inicio de los síntomas. Las autoridades sanitarias remarcan que la automedicación debe evitarse y que la consulta oportuna es clave para un diagnóstico adecuado.

La expansión del subclado K de la gripe H3N2 mantiene en alerta al sistema de salud y refuerza la importancia de la prevención, la vacunación y la detección temprana, especialmente en los grupos más vulnerables.