Desde el inicio de MasterChef Celebrity, la participación de la periodista deportiva Sofi Martínez generó gran curiosidad. Martínez, reconocida por su dulzura, profesionalismo y la conexión especial que mantiene con los jugadores de la Selección argentina, se enfrenta ahora a un desafío completamente distinto: la cocina.

Con su historial, una pregunta es inevitable: si Sofi Martínez tuviera que cocinarle algo a Lionel Messi, ¿qué le prepararía?.

La relación entre Martínez y Messi es una de las más queridas por el público argentino. La periodista lo entrevistó en numerosas oportunidades, incluyendo momentos cruciales como después de la final del Mundial, durante los festejos en Qatar, y en entrevistas exclusivas donde logró mostrar al Messi más humano, sensible y cercano. Esta química, descrita como natural y sin imposturas, conquistó tanto al público como a Leo, quien siempre le responde con una sonrisa genuina.

Si bien antes Sofi Martínez brillaba en vestuarios y conferencias, su desafío actual se desarrolla en el horno y las sartenes. No obstante, la esencia de su trabajo se mantiene: conectar, emocionar y mostrar lo auténtico.

Si Martínez tuviera la oportunidad de cocinarle al astro argentino, su elección no recaería en un plato complejo ni sofisticado. Su estilo se caracteriza por la sencillez y el cariño. Sus seguidores especulan que la periodista apostaría por una comida casera con alma argentina, de esas que evocan el hogar. Los platos que se mencionan como posibles serían una milanesa napolitana con papas fritas o unos ñoquis caseros del 29. Estos platos, además de ser tradicionales, son un símbolo de buena suerte y unión familiar.

En línea con esta elección, Sofi Martínez, con su característica sonrisa calma, sostiene que “Messi valora lo simple, lo verdadero”.