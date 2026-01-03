El periodista deportivo Horacio Pagani confirmó que continuará como panelista de Bendita TV en El Nueve, a partir de la transformación del histórico ciclo tras la salida de Beto Casella como conductor. Pagani descartó así sumarse al nuevo programa que Casella está preparando para América TV, que se estrenará en febrero de 2026 en horario nocturno.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Pagani explicó que su decisión fue difícil pero meditada, y que finalmente optó por permanecer en Bendita, conducido ahora por Edith Hermida, tras el retiro de Casella del ciclo que lideró durante veinte años. El periodista detalló que uno de los factores que influyó fue el nuevo horario que implicaría el traslado junto a Casella: emisiones desde las 22, que extenderían el programa hasta pasada la medianoche, algo incompatible con sus hábitos y su salud, consideración que también le recomendó su médico.

Publicidad

El cambio de conducción en Bendita TV se dio luego de que Beto Casella anunciara su salida de El Nueve en diciembre, tras más de dos décadas al frente del programa, y su próximo desembarco en América TV con un ciclo propio que conservaría el espíritu de su clásico formato de humor y comentario televisivo. Casella había anticipado que deseaba “trabajar feliz” y anunció además la posible participación de varios colaboradores históricos en su nuevo envío.

En medio de estos movimientos, Bendita inició una nueva etapa con Edith Hermida como conductora, manteniendo gran parte de su panel y logrando ratings estables desde el primer programa sin Casella al frente, con cifras que mantienen el estándar del ciclo pese al cambio editorial.

Publicidad

La permanencia de Pagani en Bendita marca uno de los hitos más comentados de la transición televisiva, ya que su figura histórica del panel hubiera sido uno de los nombres más esperados para acompañar a Casella en su propuesta para 2026, mientras que ahora se convierte en pilar del ciclo que continúa en El Nueve bajo la nueva conducción.