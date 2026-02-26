Un nuevo capítulo judicial se abrió en el prolongado caso del asesinato de Fernando Báez Sosa, luego de que la defensa de Lucas Pertossi, uno de los ocho jóvenes condenados por el crimen ocurrido en 2020 en Villa Gesell, pidiera ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se anule su condena de 15 años de prisión y se ordene un nuevo juicio.

La presentación fue realizada por el abogado de Casación bonaerense Ignacio Nolfi, quien sostuvo que Pertossi sufrió “indefensión manifiesta” durante el juicio porque no se le garantizó una defensa técnica independiente y diferenciada, al estar representado por el mismo letrado que defendió a otros acusados con penas más graves.

Según la defensa, las pruebas físicas no lo vincularon de manera directa con la agresión que terminó con la vida de Báez Sosa, y su rol en los hechos fue “secundario y periférico”, con participación limitada, incluido filmar parte del ataque, y sin contacto físico con la víctima según los registros analizados. Por estos motivos, solicitaron que se revise la condena y se fije un nuevo juicio que garantice el derecho de defensa.

Pertossi fue condenado en febrero de 2023 como “partícipe necesario” junto a otros dos acusados, mientras que el resto del grupo recibió penas de prisión perpetua por homicidio doblemente agravado, premeditado y con alevosía, por el brutal ataque ocurrido a la salida del boliche Le Brique en enero de 2020.

El planteo ahora está en manos del máximo tribunal, que deberá evaluar si existen irregularidades procesales que justifiquen declarar nula la sentencia y ordenar un nuevo debate oral y público. En caso de que así lo determine, podría abrirse una nueva etapa judicial en uno de los casos penales más mediáticos de los últimos años en el país.