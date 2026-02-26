La renuncia de Marcelo Gallardo como director técnico de River, anunciada a través de un video en redes sociales, se produjo tras un rendimiento irregular del equipo y la eliminación de competiciones clave. En medio de negociaciones con la dirigencia, se conoció la frase que el Muñeco le dijo al presidente Stefano Di Carlo al comunicarle su decisión: “No encontré respuestas”, una expresión que resume su sensación de frustración con la situación deportiva actual del club.

La salida de Gallardo se confirmó después de la derrota ante Club Atlético Vélez Sarsfield, partido que acentuó la mala racha de resultados que marcó el tramo final de su segundo ciclo en Núñez. El técnico no brindó conferencia tras ese encuentro y optó por comunicar su decisión internamente primero al plantel, luego a Francescoli y finalmente al presidente Di Carlo.

El mensaje citado ante Di Carlo refleja la sensación de que no logró encontrar soluciones futbolísticas dentro del equipo, pese a las expectativas generadas tras su regreso al club y a una plantilla reforzada. Este segundo ciclo, iniciado hace más de un año, no tuvo títulos y estuvo marcado por inconsistencia en los resultados.

La decisión será formalizada con el partido frente a Club Atlético Banfield en el estadio Monumental, donde Gallardo dirigirá por última vez antes de dejar su cargo. La dirigencia deberá ahora definir quién será su reemplazante en un momento complejo para el presente futbolístico del equipo.