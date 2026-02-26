Un hombre de 37 años fue detenido este miércoles en Villa Crespo acusado de amenazar en redes sociales a la senadora Patricia Bullrich, informó el Ministerio de Seguridad Nacional, tras un allanamiento realizado por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA). La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4.

La investigación comenzó en mayo de 2025 cuando las autoridades detectaron publicaciones intimidatorias contra Bullrich, entre ellas una imagen con la frase “Muerte a los enemigos del pueblo” junto al rostro de la senadora. A partir de esas publicaciones, la Justicia ordenó el allanamiento del domicilio del sospechoso en el barrio porteño.

Durante el procedimiento se secuestraron réplicas de un fusil de asalto AK-47, cinco pistolas de distintos calibres, dos revólveres, cuatro cascos de uso militar y máscaras antigás. También hallaron cinturones con municiones, cuchillos largos, teléfonos celulares, notebooks y dispositivos electrónicos relacionados con la causa.

Además, se incautaron materiales considerados útiles para la fabricación de artefactos incendiarios tipo cóctel molotov, botellas de vidrio, sogas y múltiples banderas con consignas antifascistas, insignias del movimiento Antifa y pines con amenazas también dirigidas al presidente Javier Milei y otros funcionarios del Estado nacional.

La detención se realizó en el marco de las políticas de prevención de delitos contra figuras públicas y busca esclarecer si las amenazas detectadas en redes tenían proyección concreta más allá de las publicaciones digitales. El detenido quedó a disposición del magistrado interviniente por el delito de “amenazas e intimidación pública” mientras continúa la instrucción de la causa.