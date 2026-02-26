Una escena tan inesperada como impactante se vivió en la localidad de Colonia Benítez, donde un yacaré overo de aproximadamente 1,80 metros apareció dentro de la pileta de una casa del barrio San Andrés y alteró la calma habitual del vecindario.

El propietario de la vivienda descubrió al reptil durante la noche y dio aviso inmediato a la Policía de Chaco, que desplegó un operativo especial para asegurar la zona y proceder a la captura del animal.

El procedimiento fue encabezado por el sargento Germán Franco, especialista en ofidiología, quien confirmó que se trataba de un ejemplar de yacaré overo (Caiman latirostris). Según el parte oficial, el operativo se desarrolló sin incidentes y culminó con la captura exitosa del animal, sin que se registraran lesiones ni entre el personal interviniente ni en el propio reptil.

Tras el rescate, el yacaré fue trasladado al centro especializado Naturaleza Reptil, donde quedó bajo resguardo hasta que se coordine su reubicación en una reserva natural acorde a su hábitat. Desde la institución destacaron la colaboración de los vecinos, quienes evitaron agredir al animal y dieron aviso a las autoridades.

El caso generó sorpresa por el tamaño del ejemplar y por el inusual escenario en el que fue hallado. Desde la fuerza provincial recordaron que ante la presencia de fauna silvestre en zonas urbanas se debe mantener la calma y comunicarse de inmediato al 911 para garantizar una intervención segura y profesional.