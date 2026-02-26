El Gobierno nacional logró una colocación relevante de deuda en dólares y avanzó en la renovación de vencimientos en pesos, en una licitación clave para el calendario financiero del año. El Ministerio de Economía adjudicó un nuevo bono en dólares por US$150 millones, destinado a reforzar las reservas y cubrir compromisos de deuda, mientras que en el mercado local renovó el 93,32% de los títulos públicos que vencían esta semana.

La emisión del bono en dólares con vencimiento en octubre de 2027 marcó la primera etapa de una estrategia que podría extenderse con colocaciones por hasta US$2.000 millones, según informó la cartera económica. En la primera subasta se cumplió el monto objetivo y se anunció una segunda ronda orientada a inversores minoristas, con un precio ya definido para ofrecer mayor previsibilidad sobre el rendimiento.

Además de la colocación en moneda extranjera, el Tesoro Nacional enfrentó el vencimiento de $7,2 billones en títulos en pesos. Tras recibir ofertas por alrededor de $8 billones, adjudicó $6,74 billones en instrumentos ajustados por inflación (CER) y vinculados al tipo de cambio, alcanzando un rollover superior al 90% y reduciendo la necesidad de emisión neta de pesos.

Entre los instrumentos adjudicados se destacaron letras ajustadas por CER con vencimiento en mayo de 2026 y otros títulos con plazos hasta 2028, junto con la participación de bonos ligados al dólar. El alto nivel de demanda por parte de los inversores reflejó cierto respaldo del mercado ante la estrategia oficial de financiamiento.

Desde el Palacio de Hacienda señalaron que la inclusión de instrumentos en dólares en las licitaciones futuras forma parte de un objetivo más amplio de fortalecer las reservas y garantizar el cumplimiento de vencimientos programados para julio próximo. En paralelo, la renovación de parte de la deuda en pesos contribuyó a moderar tensiones en el mercado doméstico de títulos públicos.