Las autoridades cubanas confirmaron que cuatro personas fueron abatidas y seis resultaron heridas el miércoles en un enfrentamiento armado entre guardacostas de Cuba y una lancha rápida registrada en Florida, que había ingresado a aguas territoriales de la isla sin detenerse cuando fue desafiada para identificarse, según un comunicado oficial difundido por el Ministerio del Interior de Cuba.

El incidente, que ocurre en la mañana de este jueves, fue ubicado cerca de Cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara, en la costa norte del país. Las fuerzas cubanas detectaron primero la embarcación infractora aproximadamente a una milla náutica del canal El Pino, y al acercarse para requerir documentación, las personas a bordo, según La Habana, abrieron fuego contra la patrulla cubana, hiriendo al comandante del buque oficial.

Publicidad

En respuesta, las guardias fronterizas cubanas devolvieron el fuego, provocando la muerte de cuatro de los ocupantes de la lancha y heridas graves en otros seis, que fueron evacuados y reciben atención médica. Las autoridades señalaron que también resultó lesionado el comandante de la embarcación cubana que participó de la operación.

La información oficial no ha detallado la identidad ni la nacionalidad de los fallecidos ni de los heridos a bordo de la lancha, ni ha precisado el propósito de su llegada a aguas cubanas. La matrícula del barco fue publicada por las autoridades como registrada en Florida, pero no se sabe si quienes viajaban eran ciudadanos estadounidenses.

Publicidad

El hecho se produce en un contexto de tensiones crecientes entre La Habana y Washington, al tiempo que autoridades en Florida, incluido el fiscal general estatal, anunciaron el inicio de una investigación sobre los hechos y la muerte de los cuatro tripulantes. La Casa Blanca y el Departamento de Estado de Estados Unidos han dicho que están monitoreando la situación y recabando información.

Expertos en temas regionales señalan que confrontaciones de este tipo, aunque poco frecuentes, reflejan la persistencia de diferencias diplomáticas y de política exterior entre ambos países, especialmente en temas de soberanía marítima y control fronterizo. Las investigaciones oficiales en Cuba se mantienen abiertas para esclarecer todos los detalles del suceso.