El Supremo Tribunal Federal (STF) resolvió condenar a los hermanos Chiquinho Brazão y Domingos Brazão como autores intelectuales del asesinato de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco, perpetrado en marzo de 2018. En el ataque también murió el conductor del vehículo, Anderson Gomes.

La Primera Sala del alto tribunal alcanzó la mayoría necesaria para dictar la condena, con tres de sus cuatro magistrados votando a favor. Al cierre de la sesión, el juez Flávio Dino exponía su posición. Las penas se definirán al término del juicio.

El magistrado instructor subrayó que el asesinato tuvo un claro trasfondo político y estuvo atravesado por elementos de racismo y misoginia. Con esta decisión, la justicia brasileña sanciona tanto a los ejecutores materiales como a quienes planearon el crimen, considerado uno de los más emblemáticos de la última década en el país.

El juicio terminó con el veredicto y la aplicación de condenas: “76 años y tres meses de cárcel” para cada uno, considerados culpables de doble homicidio, intento de homicidio y pertenencia a organización criminal.

Chiquinho Brazão, de 64 años, compartió espacio en el Concejo Municipal con la víctima. Cuando fue detenido en 2024 y formalmente imputado, ocupaba un escaño en el Congreso, al que renunció tras su arresto. Su hermano Domingos, de 60 años, fue apartado de su cargo en el Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro, aunque continúa percibiendo su salario de 10.0000 dólares al mes.

En el mismo proceso, el STF absolvió por falta de pruebas al entonces jefe de la Policía Civil de Río, Rivaldo Barbosa, respecto al doble homicidio. No obstante, lo halló culpable de obstrucción a la justicia y corrupción, al considerar acreditado que colaboró con los hermanos y entorpeció la investigación para favorecer su impunidad. Otros dos acusados también recibieron condena.

La noche del 14 de marzo de 2018, Marielle Franco se desplazaba por el centro de Río en un vehículo oficial cuando otro automóvil se situó a su lado. Desde allí, el atacante disparó con una subametralladora. La concejala recibió cuatro impactos en la cabeza y Gomes tres disparos por la espalda. La asesora de prensa que los acompañaba sobrevivió al atentado.

De acuerdo con los magistrados, los condenados buscaron eliminar a una adversaria política del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), cuyas posiciones representaban un obstáculo para sus intereses económicos, además de enviar un mensaje intimidatorio a otros dirigentes.

El fallo marca un hito en la lucha contra la violencia política en Brasil, fenómeno que, según estudios académicos recientes, ha dejado cientos de víctimas entre autoridades electas y activistas en las últimas dos décadas.