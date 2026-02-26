Durante el evento “State of Play” de febrero, Sony anunció el desarrollo del remake de la primera etapa de la saga de God of War (El Dios de la Guerra), que marcó a decenas de jóvenes y adultos desde los tiempos de la Playstation 2 y 3, cuando Kratos, el Fantasma de Esparta se daba a cuchillazos puros y duros contra todo el panteón de dioses olímpicos.

Sin embargo, para sorpresa de todos los fans que continuaron con sus aventuras, la desarrolladora sacó de la galera un título spin off donde reorienta a un Kratos de niño al plano de los 2D con otra precuela. Hace pocos días se estrenó God of War: Sons of Sparta, un título en formato metroidvania que cuenta los orígenes de Kratos y su hermano, Deimos, donde ya se puede comprarlo en la tienda digital de Sony para la consola PlayStation 5, por el precio de 29 dólares.

La propuesta es sencilla: correr, saltar, presionar botones, empujar objetos y matar monstruos. El combate apuesta por la variedad de enemigos, en un clásico retorno al “golpear y derribar” con ritmo plataformero. Forjados en el dolor y la disciplina espartana, Kratos y Deimos, aprenden el oficio de la guerra desde la lanza, la primera arma a dominar.

El juego cuenta con numerosos adversarios para derribar y varios jefes que presentarán sus respectivos retos. También, algunos rompecabezas y desafíos de escenarios a resolver, más lugares secretos para explorar en la tierra de Laconia.

En lo narrativo, aparece un Kratos de adulto contándole historias a su hija Calliope, que interrumpe, duda y señala contradicciones.





Desarrollado por Mega Cat Studios (Bite the Bullet, Five Nights at Freddy’s: Into the Pit), Sons of Sparta continúa el trabajo sistemático de Santa Monica Studios en la humanización de Kratos, ese proyecto iniciado con God of War (2018) que convirtió al semidiós homicida en una figura capaz de amar, de dudar y de paternar torpemente; asunto que en Ragnarök (2022), se explora con más profundidad, pero sin perder eficacia y tragedia sanguinaria en lo orígenes de la saga.

Sin embargo, no dejó a todos contentos, David Jaffe —creador de la franquicia y director del primer juego— tuvo duras críticas a este trabajo reciente. El desarrollador apuntó al enfoque narrativo de Sons of Sparta, las largas secuencias de diálogo y la prioridad que el juego asigna a la historia por sobre la acción y la brutalidad que definieron a la franquicia en sus años formativos.

Para él, el Kratos clásico fue reemplazado por una versión “más suave y, en consecuencia, menos interesante”. Después de una hora de juego, Jaffe admitió que no podía seguir: los personajes se detenían “una y otra vez para hablar y hablar”. Su veredicto fue lapidario y sencillo: “Esto no es God of War”.

Posiblemente este título pueda servir como puente entre lo que fue el personaje y con lo que puede venir para los próximos capítulos de esta saga inagotable.

Mientras tanto, la última palabra, siempre la tendrán los jugadores y su experiencia ante la pantalla.