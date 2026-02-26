El Senado de la Nación se prepara para debatir este jueves la modificación de la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada por el oficialismo que busca redefinir la normativa de protección de cuerpos de hielo y zonas periglaciares para, según sus promotores, “clarificar competencias y estimular inversiones productivas”. La sesión extraordinaria está prevista para las 11 y llega con intensas negociaciones políticas en curso.

El bloque La Libertad Avanza, encabezado en la Cámara alta por Patricia Bullrich, trabaja contrarreloj para cerrar un texto que pueda contener las demandas de las compañías mineras, de gobernadores provinciales y de los aliados parlamentarios cuyas voluntades aún no están todas aseguradas. La idea es construir una mayoría que permita alcanzar la media sanción del proyecto.

La bancada de la Unión Cívica Radical llega dividida al debate, con algunos senadores alineados con los gobiernos provinciales cordilleranos que impulsan la reforma y otros que reclaman mayores precisiones sobre el procedimiento para autorizar desarrollos productivos y la intervención del Estado nacional en temas hídricos compartidos.

En paralelo, sectores aliados como Convicción Federal, que se desprendieron de otras fuerzas políticas y responden a gobernadores con actividad minera como los de Catamarca, Salta y Tucumán, anunciaron su apoyo a la iniciativa oficialista. También se espera el respaldo de legisladores que recientemente se sumaron a las filas de La Libertad Avanza.

El proyecto que entrará en discusión esta semana fue debatido previamente en comisiones del Senado y obtuvo dictamen favorable, aunque con cambios sugeridos y sin un texto definitivo cerrado. Las modificaciones propuestas a la ley vigente de 2010 han generado opiniones encontradas en la sociedad y en distintos sectores políticos.

Desde el oficialismo se sostiene que la actualización de la normativa corregiría ambigüedades e inseguridades jurídicas que, a su juicio, limitan el desarrollo de proyectos productivos, especialmente en el sector minero que busca inversiones en metales clave como litio y cobre. Por su parte, críticos del proyecto advierten sobre posibles retrocesos en la protección del agua como recurso estratégico y sostienen que la reforma podría debilitar el régimen de resguardo de los glaciares y áreas sensibles.

La votación en el recinto será clave para determinar el futuro de la iniciativa. Con un número de votos ajustado, la negociación política de último momento podría ser determinante para que el oficialismo alcance la media sanción y, en caso afirmativo, remita luego la ley modificada a la Cámara de Diputados para su tratamiento.