Un matrimonio oriundo de San Juan resultó herido este miércoles al mediodía tras protagonizar un vuelco sobre la Ruta Nacional 147, en el norte de la provincia de San Luis. El siniestro ocurrió alrededor de las 12:00, a la altura del kilómetro 882, a unos 15 kilómetros del ingreso a la localidad de La Calera.

Según informó la Subcomisaría 5° de San Luis, el vehículo involucrado fue una camioneta Chevrolet S10 conducida por un hombre de 60 años, quien viajaba acompañado por su esposa, de 62. Ambos circulaban en sentido sureste a noroeste cuando, por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado.

Como consecuencia, la camioneta despistó y terminó volcando sobre la banquina. El impacto provocó politraumatismos en ambos ocupantes, lo que motivó la intervención inmediata del personal de salud provincial, que asistió a la pareja en el lugar del hecho.

Debido a la complejidad de las lesiones, los heridos fueron trasladados en ambulancia al Hospital Central Dr. Ramón Carrillo, donde quedaron internados bajo observación médica.

Las actuaciones judiciales continúan para establecer con precisión las circunstancias que derivaron en el accidente y determinar si hubo factores externos que influyeron en el vuelco.