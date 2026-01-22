Un incendio en un edificio de dos pisos en la tarde de este miércoles generó un amplio operativo de emergencia en el barrio de Monserrat, donde los equipos de Bomberos de la Ciudad y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) actuaron para controlar el siniestro, evacuar a los residentes y asistir a los afectados sin que se registraran heridos de gravedad.

El foco ígneo se originó en la terraza del inmueble ubicado en la intersección de las calles Chile y Virrey Cevallos, alrededor de las 19:05, según reportaron las autoridades. La combustión de la estructura de madera en ese sector provocó una columna de humo que alertó a los ocupantes y a vecinos de la zona, lo que llevó a solicitar auxilio inmediato ante el avance de las llamas.

Ante la rápida propagación del fuego y la presencia de humo, los bomberos evacuaron a unas 70 personas que habitaban o se encontraban en edificios linderos como medida preventiva para preservar su seguridad. La evacuación se realizó de manera ordenada, con apoyo del personal de emergencia y de la Policía de la Ciudad para controlar la circulación en las calles aledañas.

El SAME asistió en el lugar a tres personas por inhalación de humo, crisis nerviosa o contusiones leves, sin que ninguno de los atendidos requiriera traslado a un centro de salud, informaron fuentes oficiales.

Gracias a la intervención de los bomberos, el incendio fue controlado sin que se propagara a edificios contiguos, lo que evitó un daño mayor y posibles víctimas adicionales. Por la noche, las tareas en el lugar continuaban con la ventilación de ambientes y el enfriamiento de los sectores afectados.

Las autoridades aguardan los peritajes correspondientes para determinar las causas exactas del fuego, aunque las primeras estimaciones apuntan a un posible origen accidental en la zona de la terraza. .