Más de 1200 corredores dieron vida este fin de semana a una nueva edición de Jujuy Corre, el evento deportivo que ya se instaló como una de las competencias más convocantes del Norte argentino. La tercera edición contó con transmisión en vivo de TN y la presencia de los periodistas Guillermo Lobo y Leonardo “Colo” Mourglia, quienes acompañaron la jornada desde la Ciudad Cultural.

La carrera, organizada por la entidad local Urku y con el apoyo de Telecom, ofreció múltiples modalidades para todas las edades y niveles: medio maratón, 10 y 5 kilómetros, una prueba por equipos y una distancia participativa de 2.000 metros. Cada año el número de inscriptos crece de forma sostenida, consolidando el evento como un clásico regional.

Publicidad

Durante el recorrido, Mourglia grabó entrevistas en plena marcha y, al cruzar la meta, destacó la experiencia: “Es mi primera vez en Jujuy y me enamoré de los paisajes y de la calidez de la gente”. Por su parte, Guillermo Lobo celebró el crecimiento del evento: “Ya van tres ediciones y cada año aumenta el entusiasmo y la pasión”.

La competencia también tuvo un fuerte costado inspirador con la participación del abogado cordobés Pablo Giesenow, atleta amputado de ambas piernas que corrió con prótesis y recibió el reconocimiento del público.

Publicidad

El espectáculo deportivo estuvo acompañado por una muestra de la riqueza cultural jujeña, con bailes autóctonos y música de erkes, charangos y bombos. Las “cholitas”, los “compadres” y grupos de bailarines animaron la previa, mientras que los asistentes disfrutaron de comidas locales y foodtrucks en el predio.

En lo deportivo, el vencedor de la media maratón fue el atleta local Miguel Maza, entrenado por Leo Malgor, quien registró 1h11m38s. El podio masculino lo completaron Hernán Galleguillos (1h14m58s) y Pablo Giménez (1h17m05s). Entre las mujeres, la más veloz fue Noe Carrillo con 1h33m17s, seguida por Ivone Lizarraga (1h37m12s) y Mónica Quiroga (1h37m18s).

Publicidad

En los 10 kilómetros ganaron Mauro Segovia (39m08s) y Elba Amador (48m11s), mientras que en la distancia de 5 kilómetros se impusieron Cristian Chocobar (17m48s) y Anahí Arias (22m17s).

Con récord de participación, música, color y emociones, Jujuy Corre cerró una edición que reafirma su lugar como uno de los eventos deportivos y culturales más importantes de la región.