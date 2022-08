Un hombre llamado Federico Barrionuevo intentó robar de la zona de carga de materiales de construcción en el comercio Easy una sopladora eléctrica. El ladrón fue observado a través de las cámaras de seguridad y detenido por el personal de seguridades del lugar. Este jueves el hombre fue llevado antes el juez, pero se pasó a un cuarto intermedio por pedido de un comité interdisciplinario, que solicitó una pericia psiquiátrica.

El 3 de agosto del 2022, Barrionuevo intentaba sacar una sopladora eléctrica marca Daewoo por la parte de descarga de materiales del Easy. En ese momento, los guardias de seguridad privada e interna del lugar lo entrevistaron. Le pidieron que exhibiera el ticket de compra y, al no poder mostrarlo, el supuesto ladrón admitió que no lo tenía y que no había pagado su compra, ya que no tenía dinero.

Ambos efectivos formalizaron la detención y se comunicaron con el ayudante fiscal. Una vez interiorizado de la situación, pidió que se iniciara el Proceso Especial de Flagrancia.

Este jueves, durante una audiencia en la Justicia, un comité interdisciplinario pidió una pericia psicológica. Por este motivo, se suspendió el proceso y se mandó a un cuarto intermedio hasta nuevo aviso.