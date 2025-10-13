Israel liberó a 2.000 prisioneros palestinos que regresan a Gaza

El primer contingente de palestinos liberados por Israel en el marco del acuerdo alcanzado con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha llegado este lunes a la Franja de Gaza. El arribo se produjo a través de camiones que trasladaron a este grupo inicial, en el inicio de un proceso que prevé la excarcelación total de 1.968 personas. Esta medida se implementa de forma paralela a la entrega, realizada earlier por la organización, de los veinte rehenes israelíes que permanecían en cautiverio dentro del enclave.

La Oficina de Información sobre Presos Palestinos, entidad vinculada a Hamás, confirmó el desarrollo del operativo. Según lo establecido, el grupo de liberados está compuesto por 1.718 individuos detenidos durante las operaciones militares israelíes posteriores a los eventos del 7 de octubre de 2023, a los que se suman 250 personas condenadas previamente por delitos relacionados con actividades armadas. El proceso de excarcelación se realizará de manera progresiva y por fases, de acuerdo con los términos del plan de paz propuesto recientemente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La oficina ha anunciado que realizará comunicados oficiales para detallar los avances del proceso, instando a los medios de comunicación a considerar estas declaraciones como la fuente fiable de información. Este canje representa uno de los componentes centrales del acuerdo más amplio, que busca sentar las bases para una desescalada del conflicto.