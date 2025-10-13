El candidato a diputado, Cristian Andino, realizó una maratónica gira por San Juan

El candidato a Diputado Nacional por Fuerza San Juan, Cristian Andino, realizó una extensa gira por varios departamentos de la provincia durante el fin de semana, con el objetivo de mantener un contacto directo con los vecinos y participar en eventos comunitarios.

La agenda inició el sábado en el departamento de Calingasta, donde el candidato asistió a un encuentro de destrezas criollas organizado por la Agrupación Gaucha La Isla. Posteriormente, se trasladó al departamento 25 de Mayo para participar en la Fiesta del Pan Casero en Villa Yanelo, ocasión en la que destacó la labor de los productores locales. La jornada concluyó en el departamento de Caucete, con un encuentro vecinal en la zona de los Médanos.

Durante la mañana del domingo, Andino recorrió el área de Marquesado en el departamento Rivadavia, acompañado por referentes de la zona. Luego regresó al departamento 25 de Mayo, específicamente a la localidad de El Encón, para mantener una reunión con habitantes de la zona rural. La gira finalizó en el departamento Capital, donde el candidato se reunió con un grupo de emprendedores en el barrio Concepción y participó en un acto conmemorativo por el Día de la Madre.

A lo largo de estos encuentros, el postulante enfatizó la importancia de mantener una política cercana, basada en el diálogo directo y la defensa de las tradiciones locales. También destacó el papel fundamental de los emprendedores y las madres en el desarrollo de la comunidad sanjuanina.