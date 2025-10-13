Wanda Nara está nuevamente en el ojo de la tormenta, pero esta vez no es por un drama sentimental o un cruce mediático, sino por un supuesto privilegio que exhibió sin pudor en uno de los sitios más emblemáticos de Argentina: las Cataratas del Iguazú. Tras finalizar la grabación de los primeros episodios de MasterChef, la empresaria se tomó una escapada familiar a Misiones junto a sus hijas Francesca e Isabella, hospedándose en un "luxury camp" en plena selva.

El viaje, que incluyó avión privado y alojamiento exclusivo, se coronó con una visita a la Maravilla Natural. Sin embargo, lo que parecía ser un paseo idílico se transformó en un escándalo viral. A través de sus historias de Instagram, Wanda compartió una secuencia de fotos y videos donde se la ve disfrutando de un tramo de la pasarela que lleva a los saltos completamente vacía, solo ella y sus hijas, posando con la imponente caída de agua de fondo.

"Cerraron para nosotras", fue la frase que usó la mediática en una de las publicaciones, confirmando lo que las imágenes ya sugerían: un acceso exclusivo a una zona que, por normativa del Parque Nacional, es de libre y público acceso para todos los turistas durante el horario de visita. Esta ostentación de un trato VIP desató una ola de comentarios negativos en las redes sociales, donde se la acusó de usar su fama para obtener beneficios que el ciudadano común no podría conseguir.

Las críticas apuntan a la falta de respeto por las regulaciones del parque y la presunción de un nivel de privilegio que afecta la experiencia de otros visitantes. "Mientras miles de turistas hacen colas y pagan su entrada, ella se da el lujo de cerrar un paseo", fue uno de los comentarios más repetidos por los usuarios indignados.