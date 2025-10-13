La preocupación por la salud de Thiago Medina, uno de los participantes más queridos de la última edición de Gran Hermano, finalmente dio paso a la alegría. Luego de haber sido internado por un cuadro de deshidratación y realizarse chequeos médicos preventivos, el joven oriundo de González Catán recibió el alta y regresó a su casa, donde fue recibido con los brazos abiertos por su pareja, Daniela Celis.

Pero la celebración no terminó allí. En un gesto que demuestra que la amistad surgida en el reality show trascendió las pantallas, Julieta Poggio, íntima amiga de la pareja y la tercera finalista de GH, se hizo presente para acompañarlos en este feliz momento.

Publicidad

El emotivo reencuentro fue documentado a través de las redes sociales por los protagonistas, generando una inmediata ola de reacciones positivas entre sus seguidores, que celebraron ver a la "trimor" (el apodo que se les dio a los tres por la estrecha relación que forjaron) nuevamente unida.

En las historias compartidas por Poggio, se pudo ver la alegría genuina al abrazar a Thiago, quien se mostró sonriente y ya recuperado. "¡No podía faltar mi visita a Thiaguito!", escribió la influencer, junto a un selfie de los tres visiblemente emocionados. La imagen de los tres ex hermanitos juntos, con Thiago ya descansando en su hogar, sirvió como un mensaje tranquilizador para el público que siguió de cerca su evolución.

Publicidad

Daniela Celis, por su parte, agradeció el apoyo de Julieta, demostrando que la complicidad entre ellas es inquebrantable y que, más allá de los compromisos laborales, siempre hay tiempo para estar en los momentos importantes. Este reencuentro confirma una vez más que, para Julieta, Thiago y Daniela, la amistad es uno de los premios más valiosos que les dejó su paso por la casa más famosa del país.