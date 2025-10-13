El anuncio de Gran Hermano: Generación Dorada revolucionó tanto a los fanáticos del reality como a sus exconcursantes. Esta nueva edición, anunciada por Santiago del Moro, tiene la particularidad de mezclar a figuras públicas (famosos y exjugadores) con participantes totalmente desconocidos, lo que abrió una ventana de oportunidad para aquellos que se quedaron con las ganas de más.

En este marco, una de las ex "hermanitas" más recordadas y mediáticas de las ediciones recientes no perdió el tiempo y ya lanzó su propia campaña de autopromoción para que el público y la producción de Telefe la consideren. Si bien el nombre aún no ha sido confirmado oficialmente por la cadena, la movida en redes sociales y las apariciones mediáticas no dejan lugar a dudas: quiere volver a cruzar el umbral de la casa.

La estrategia de la "hermanita" para volver

La ex participante en cuestión, conocida por su fuerte personalidad y por haber protagonizado varios momentos álgidos dentro del juego, está utilizando una estrategia clara: apelar directamente al público. A través de videos en TikTok y posteos en Instagram, ha bromeado sobre sus ganas de revancha y ha prometido "la versión más jugadora" de sí misma.

"Muchos me piden que vuelva, y yo creo que me deben una revancha. En mi edición jugué con el corazón, ahora voy a jugar con la cabeza", fue uno de los mensajes que disparó la campaña, buscando el apoyo masivo que le sirva de credencial ante la producción.

¿Qué ofrece de diferente?

El espíritu de "Generación Dorada" apunta a un juego más adulto, estratégico y con la química que se genere al mezclar perfiles tan dispares. La propuesta de esta ex jugadora es precisamente aportar el "picante" que asegure la cuota de conflicto y entretenimiento.

"Propongo un juego sin caretas, más ambicioso. La última vez me pudieron los sentimientos, esta vez me importa el premio", habría dicho en una reciente entrevista, aludiendo a posibles romances o alianzas que en su momento le jugaron en contra.