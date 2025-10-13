La gran final de La Voz Argentina 2025 se inició este domingo 12 de octubre en Telefe, generando gran expectativa sobre quién se coronará como ganador el lunes 13 de octubre. El ciclo, conducido por Nico Occhiato, llegó a su última instancia con cuatro finalistas: Alan Lez (Team Lali), Milagros Amud (Team Soledad), Nicolás Behringer (Team Luck Ra) y Eugenia Rodríguez (Team Miranda!).

A pesar de que ya hay un ganador o ganadora elegido, pues se grabaron cuatro finales, la incógnita se centra en el rendimiento del programa en la medición de audiencia.

Publicidad

Según los datos de Kantar Ibope Media, la gala de La Voz Argentina en la noche del domingo tuvo un excelente desempeño. El programa arrancó a las 22:14 con 11.8 puntos de rating. En ese momento, los participantes interpretaron "Gracias por la música" de ABBA, generando emoción en los rostros de sus coaches.

El liderazgo se mantuvo firme y en ascenso. A las 22:30, La Voz Argentina alcanzaba los 11.9 puntos de rating. El Trece, con la emisión de la película "Duro de cuidar 2", medía en el mismo horario 5.1 puntos, casi la mitad de lo logrado por Telefe.

Publicidad

La audiencia siguió subiendo a medida que avanzaba la noche. A las 22:38, el reality de Telefe tocaba picos de 13.0 puntos de rating. Mientras el talent show marcaba su máximo, el cine de El Trece bajaba a 4.5 puntos.

La supremacía continuó en el segmento final de la primera parte del ciclo. A las 22:50, La Voz Argentina se sostenía con 12.7 puntos de rating, mientras que el cine de la competencia seguía cayendo hasta los 3.5 puntos. Posteriormente, a las 23:09, el talent show lograba mantenerse con 12.1 puntos de rating, con El Trece tocando los 3.3 puntos.

Publicidad

Finalmente, a las 23:34, la primera parte de la final de La Voz Argentina en Telefe concluyó con 10.7 puntos de rating. Las fuentes indican que, aunque el programa terminó, Telefe decidió re-emitir el ciclo y se extendió hasta la madrugada, volviendo a repasar las palabras de los cuatro protagonistas y sus galas. Los participantes llegaron a la última instancia tras desplegar sus últimas performances en medio de mucha emoción y lágrimas, contando con el análisis de sus coaches sobre su trayectoria.