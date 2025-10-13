Nico Vázquez atraviesa un momento de intensa felicidad en lo personal, pero también de gran controversia. Hace menos de un mes, la farándula argentina se conmocionaba con la noticia de su separación de Gimena Accardi, con quien formaba una de las parejas más queridas del espectáculo. Sin embargo, el luto no duró demasiado.

En una movida que sorprendió a propios y extraños, el actor confirmó hace apenas unos días su flamante romance con la joven modelo Dai Fernández, con quien, según sus propias palabras, "hace 15 días" que iniciaron una relación formal. La confirmación, que llegó con un video íntimo de la pareja circulando en las redes, desató una ola de comentarios y reacciones, pero no todas fueron positivas.

Lejos de celebrar su nuevo estado civil, un sector de los usuarios de internet y seguidores se volcó a las plataformas digitales con un ataque despiadado hacia Vázquez. El foco de las críticas apunta a la rapidez con la que el protagonista de Tootsie habría "rehecho su vida" tras el quiebre de su matrimonio de más de una década con Accardi.

"No duró nada el duelo. Pobre Gimena, qué poco respeto", fue uno de los comentarios más repetidos en las publicaciones relacionadas con la pareja. Otros usuarios fueron más duros, insinuando que la relación con Fernández podría haber sido la causa de la separación con Accardi, a pesar de que Vázquez negó categóricamente tales rumores.