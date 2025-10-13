La Cámara de Diputados aprobó la designación de María Paz Bertero como Defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. La abogada, cercana al gobernador bonaerense Axel Kicillof y al kirchnerismo, fue elegida tras un extenso debate en el recinto que generó reacciones de distintos sectores políticos. Por esa razón, Marcelo Orrego utilizó su cuenta de X para cuestionar su designación, ya que la letrada tiene una ideología pro aborto.

Entre las voces críticas se destacó la del gobernador de San Juan. “Respetamos las decisiones institucionales, pero creemos que la nueva Defensora de Niñez y Adolescencia expresa una mirada alejada de los valores de San Juan. La defensa de los derechos de la infancia requiere compromiso con la vida, no ideologías”, publicó.

Publicidad

El dirigente sanjuanino profundizó su postura en un hilo posterior, donde defendió la visión de su provincia sobre los valores vinculados a la vida y la familia. “En San Juan valoramos la vida desde sus inicios, como parte de nuestra identidad y de nuestras familias. Cada política pública sobre niñez debe partir de ese principio: cuidar, proteger y acompañar a quienes más necesitan, sin dogmas ni militancias”, afirmó.

Las declaraciones de Orrego se enmarcan en un debate que trasciende lo político y toca fibras sensibles de la agenda social argentina. La designación de Bertero, conocida por su militancia en causas feministas y su postura a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, fue respaldada por sectores progresistas pero generó fuertes rechazos en el arco más conservador.

Publicidad

Finalmente, el gobernador sanjuanino cerró su mensaje destacando la posición de los legisladores de su espacio político. “Nuestros representantes de Por San Juan fueron coherentes: votaron por San Juan, por nuestras familias y nuestros valores. Esa es la idea que elegimos sostener: defender la vida y los intereses de las familias sanjuaninas”, concluyó.