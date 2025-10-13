La China Suárez se reencontró con sus tres hijos en Estambul y compartió la primera imagen de su regreso a la vida familiar, luego de una polémica escapada a Madrid junto a su pareja, Mauro Icardi.

La actriz y cantante había sido blanco de críticas y rumores luego de que trascendiera que, durante un breve receso en el fútbol turco, ella y el delantero del Galatasaray viajaron solos a España para una mini luna de miel, dejando a Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña en su hogar de Turquía al cuidado de una empleada.

Publicidad

Fuentes cercanas indicaron que la decisión de la pareja de viajar sin los niños, sumada a la preocupación por la adaptación escolar de los menores en su nueva vida en Estambul, desató un debate en los medios y en las redes sociales. A esto se sumaron versiones periodísticas que señalaban que la madre de la China no había podido viajar a Turquía esta vez, recayendo el cuidado de los niños en una niñera y no en un familiar directo, como en ocasiones anteriores.

Sin embargo, el clima de especulación parece buscar un punto final. Apenas arribó a Estambul, la exprotagonista de Casi Ángeles se volcó a sus redes sociales para compartir una dulce postal que retrata su vuelta a la rutina. La imagen que eligió muestra a uno de sus hijos, Amancio, concentrado con la tarea escolar y vestido con el uniforme del colegio, detalle que a la vez podría estar mandando una señal sobre la continuidad educativa de los pequeños en el país turco.

Publicidad

La China acompañó la foto con un simple pero significativo emoji de corazón, confirmando que la reunión familiar ya se concretó y que la prioridad es retomar la vida cotidiana junto a sus tres amores. Con esta publicación, la artista intenta disipar las dudas sobre el bienestar de sus hijos y reafirmar su rol como madre en medio de su agitada agenda profesional y su romance con Icardi.

La foto que compartió la China Suárez.